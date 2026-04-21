Комиссия по ценным бумагам Филиппин (SEC) выпустила официальное предупреждение для инвесторов о семи криптовалютных платформах, которые осуществляют деятельность без соответствующего разрешения. Среди них — популярная децентрализованная биржа dYdX, а также Bitget, MEXC, CoinEx, OctaFX, MiTrade и Tradex.

Согласно законодательству Филиппин, продвижение и использование нелицензированных финансовых платформ может повлечь серьёзные последствия. Промоутеры таких сервисов рискуют получить штраф до 5 миллионов филиппинских песо (около $89 000) или тюремное заключение сроком до 21 года.

Филиппинский регулятор подчеркнул, что все перечисленные платформы не имеют лицензии на предоставление инвестиционных услуг в стране. Это означает, что их деятельность не контролируется государственными органами, что повышает риски для инвесторов, включая возможные мошеннические схемы и потерю средств.

SEC также отметила, что продолжает активно мониторить криптовалютный рынок и будет принимать меры против незаконных операторов. Регулятор призвал граждан проявлять осторожность и проверять статус платформ перед инвестированием.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это предупреждение служит напоминанием о важности проверки лицензий и регулирования криптоплатформ. Даже популярные сервисы, такие как dYdX, могут быть ограничены в некоторых юрисдикциях. Перед использованием любой платформы рекомендуется удостовериться в её легальности и соответствии местному законодательству.