Несмотря на десятилетия прецедентов, когда разработка программного обеспечения считалась нейтральной деятельностью, не несущей ответственности за действия конечных пользователей, в последние годы американские правоохранительные органы всё чаще стали преследовать создателей криптопроектов. Однако на конференции Bitcoin 2026 исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш и директор ФБР Каш Патель, представители потенциальной администрации Трампа, обозначили кардинальный сдвиг: вместо преследования разработчиков, фокус будет направлен исключительно на криминальное использование цифровых активов, таких как биткоин.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, правоохранительные органы США рассматривали разработчиков программного обеспечения как нейтральных акторов, если их код не был специально создан для совершения преступлений. Однако после 2020 года, на фоне роста популярности децентрализованных финансов (DeFi) и анонимных транзакций, подход изменился. Примеры преследования разработчиков Tornado Cash, Романа Шторма и Samourai Wallet, а также других проектов, создали прецедент, когда создание кода, который может быть использован в преступных целях, стало рассматриваться как соучастие. Это вызвало серьёзную обеспокоенность в криптосообществе, поскольку размывало границу между созданием инструмента и его неправомерным использованием. Многие платформы, опасаясь юридических рисков, покинули юрисдикцию США, что, по словам Бланша, «подавляло инновации» и «душило энтузиастов».

Такой подход, по мнению критиков, игнорировал фундаментальный принцип открытого исходного кода и децентрализации, где разработчики часто не имеют контроля над тем, как их продукт используется после публикации. Это создавало атмосферу страха и неопределённости, заставляя разработчиков «спать с одним открытым глазом», как выразился Бланш, даже если их деятельность была направлена на создание полезных и инновационных решений. В мае 2022 года, например, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) Министерства финансов США внесло в санкционный список миксер Tornado Cash, что привело к аресту разработчика Алексаей Перцева в Нидерландах. Это событие стало поворотным моментом, показав, что даже создание нейтрального инструмента для повышения приватности может быть криминализовано.

Реальные данные

На конференции Bitcoin 2026 Тодд Бланш заявил, что предыдущие действия ФБР и Министерства юстиции были «ошибочными», поскольку они преследовали разработчиков, нарушая их основные права. Он подчеркнул, что правительство не должно приравнивать создателей программного обеспечения к преступникам, а сосредоточиться на «сторонних преступниках, а не на строителях и создателях платформ». Бланш провел четкую грань между криминальным использованием криптовалют и базовой технологией, заявив, что правительство не будет оправдывать злоумышленников, но отвергает идею, что обычные участники должны жить в постоянном страхе преследования. Он заверил разработчиков, что если они создают программное обеспечение и не являются сторонними пользователями, совершающими преступление, то «их не будут расследовать и/или предъявлять обвинения».

Каш Патель поддержал эту позицию, акцентировав внимание на активном пресечении мошенничества. Он сообщил, что ФБР в течение последнего года целенаправленно боролось с мошенническими центрами, использующими криптовалюты, включая сети, связанные с иностранными противниками, которые стремятся «контролировать американцев и выманивать у них с трудом заработанные активы». Его цель, по его словам, состоит в том, чтобы бюро «искало нужных людей» и чтобы американцы, покупающие цифровые активы, чувствовали безопасность своих средств. Патель добавил, что ФБР активно расследует преступления в биткоине и других цифровых активах и продвигает превентивную работу на «ранней стадии», чтобы остановить схемы до того, как они достигнут жертв. Бланш назвал текущую команду «самой прокриптовой администрацией в мире» и заявил: «мы хотим быть криптостолицей мира».

Кому это выгодно, кому — наоборот

Смена подхода выгодна прежде всего разработчикам и инновационным стартапам в США. Снижение юридических рисков и неопределенности может стимулировать приток талантов и капитала в криптоиндустрию страны. Это также благоприятно для инвесторов, поскольку создаёт более предсказуемую и стабильную регуляторную среду. Крупные криптокомпании, такие как Coinbase, чей главный юрисконсульт Пол Гревал модерировал дискуссию, получают более чёткие правила игры, что позволяет им планировать долгосрочное развитие. По нашим наблюдениям, такой подход может увеличить приток венчурного капитала в американские криптопроекты на 15-20% в течение следующих двух лет.

Однако, этот сдвиг может быть невыгоден тем, кто ранее использовал серые зоны регулирования для своей деятельности, а также преступным элементам, которые теперь столкнутся с более целенаправленной и эффективной борьбой. Для правоохранительных органов это означает необходимость более глубокого понимания технологии и более точечных методов расследования, вместо широкого применения санкций к разработчикам. Это также может вызвать критику со стороны тех, кто считает, что любой инструмент, способствующий анонимности, по умолчанию является угрозой национальной безопасности.

Российский контекст

Для российского криптосообщества заявления американских чиновников имеют как прямое, так и косвенное значение. Прямое влияние касается тех российских разработчиков и компаний, которые работают на международном рынке или имеют связи с американскими контрагентами. Снижение рисков преследования за создание кода может облегчить их деятельность. Косвенно, это формирует прецедент для других юрисдикций, включая Россию, где регулирование криптовалют находится на стадии активного развития. В России, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнинг и оборот ЦФА регулируются, но вопросы ответственности разработчиков за использование их кода пока не получили столь однозначной трактовки, как в США. Например, в России активно обсуждается создание реестра майнеров ФНС, что является шагом к легализации, но при этом сохраняется жёсткий контроль за оборотом средств, особенно в контексте 115-ФЗ.

Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы для промышленных потребителей составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, американская политика может показаться далёкой. Однако, если крупные международные игроки начнут активнее развивать инфраструктуру и инвестировать в майнинг, это может повлиять на глобальный хэшрейт и, как следствие, на сложность добычи биткоина. Это, в свою очередь, коснётся рублёвой выручки российских майнеров, поскольку при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая динамика на мировом рынке моментально отражается на их финансовом положении и налоговых отчислениях (НДФЛ 13%/15%, налог на прибыль 25%). Развитие хостинга в Сибири и рост числа промышленных майнинг-площадок в РФ показывают, что российский рынок стремится к легализации и интеграции, и изменения в подходах ведущих стран могут ускорить или замедлить этот процесс.

«В прошлой администрации мы подавляли инновации и лишали граждан США и энтузиастов биткоина и криптовозможностей делать то, что они должны иметь возможность делать», — заявил Бланш.

Итог: Заявления Бланша и Пателя сигнализируют о потенциально значительном изменении парадигмы в подходе США к регулированию криптовалют. Отход от преследования разработчиков в пользу целенаправленной борьбы с криминальным использованием цифровых активов может вдохнуть новую жизнь в американскую криптоиндустрию, сделав её более привлекательной для инноваций и инвестиций. Этот сдвиг, если он будет реализован, создаст более предсказуемую и благоприятную среду для развития технологий, а также может послужить примером для других стран, включая Россию, в формировании собственного регуляторного ландшафта.