На Paris Blockchain Week обсудили, как европейские компании адаптируют биткоин-стратегии под свои рынки, отличающиеся от американских.

На прошедшей конференции Paris Blockchain Week 2026 представители европейских компаний заявили, что подходы к использованию биткоина в качестве казначейского актива будут существенно отличаться от американских моделей. Основная причина — специфика европейских рынков капитала, которые характеризуются меньшей глубиной и более строгими регуляторными ограничениями.

В отличие от США, где компании могут позволить себе более агрессивные стратегии инвестирования в криптовалюты, европейские фирмы вынуждены действовать с большей осторожностью. Это связано как с меньшим объёмом доступного капитала, так и с более жёсткими требованиями со стороны регуляторов.

«Европейские компании не могут просто скопировать американские модели, — отметил один из участников конференции. — Им приходится учитывать местные особенности рынка и регуляторной среды».

Эксперты также подчеркнули, что европейские компании чаще рассматривают биткоин как долгосрочный актив для хеджирования инфляции, а не как инструмент для спекулятивных инвестиций. Это связано с более консервативной финансовой культурой в регионе.

Что это значит для российских инвесторов? Европейский опыт может быть полезен для компаний из России и СНГ, которые также сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу и жёсткими регуляторными рамками. Изучение адаптированных стратегий поможет минимизировать риски при инвестировании в криптовалюты.