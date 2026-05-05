ЕЦБ предложил токенизировать платежи SEPA для ЕС

Чиара Скотти, представитель Банка Италии, заявила, что Европейский союз должен рассмотреть возможность токенизации своей платежной системы SEPA. Это предложение прозвучало в контексте растущей актуальности технологии токенизации.

Что произошло

Чиара Скотти, выступая на мероприятии, подчеркнула необходимость исследования токенизации как расширения существующей платежной системы SEPA. Она отметила, что токенизация становится все более важной в современной финансовой системе.

Контекст и предыстория события

SEPA (Единая зона платежей в евро) была создана для упрощения банковских переводов в евро в пределах ЕС. Токенизация предполагает создание цифровых токенов, представляющих реальные активы, что может повысить эффективность и безопасность платежей. В России аналогичные инициативы обсуждаются в рамках развития цифрового рубля, который уже тестируется ЦБ РФ.

Реакция рынка

Предложение пока не вызвало значительных колебаний на рынке криптовалют. Однако аналитики отмечают, что успешная реализация токенизации SEPA может усилить интерес к блокчейн-технологиям в традиционных финансовых институтах.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов это предложение может означать новые возможности для интеграции в европейскую финансовую систему. В редакции MinerWorld отмечают, что успешная токенизация SEPA может привести к увеличению спроса на блокчейн-решения и, как следствие, на мощности майнинга. В России, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, это может стимулировать развитие майнинговой инфраструктуры.

Таким образом, предложение Банка Италии может стать важным шагом в развитии токенизации в ЕС и повлиять на глобальные рынки, включая Россию.