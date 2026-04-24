Европейский центральный банк (ЕЦБ) заключил соглашения с тремя организациями по стандартизации, чтобы использовать открытые платежные стандарты для цифрового евро. Это позволит значительно сократить расходы на интеграцию новой валюты для банков и торговых предприятий, которые, по оценкам, могли бы достигать миллиардов евро.

ЕЦБ стремится удешевить внедрение цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпринял важный шаг на пути к внедрению цифрового евро, заключив соглашения с тремя ключевыми организациями по стандартизации. Цель этих договоренностей — повторное использование уже существующих открытых платежных стандартов, что позволит существенно сократить расходы на интеграцию новой цифровой валюты для финансовых учреждений и торговых предприятий. По предварительным оценкам, без таких мер затраты могли бы составить миллиарды евро.

Соглашения были подписаны с Европейским платежным советом (European Payments Council, EPC), Европейским комитетом по стандартизации (European Committee for Standardization, CEN) и ISO. Эти организации играют центральную роль в разработке и поддержании стандартов для финансовых транзакций и обмена данными в Европе и по всему миру. Использование уже апробированных и широко используемых стандартов, таких как ISO 20022, позволит избежать создания новой инфраструктуры с нуля, что является дорогостоящим и трудоемким процессом.

Инициатива ЕЦБ направлена на то, чтобы сделать цифровой евро максимально доступным и удобным для всех участников рынка. Снижение затрат на интеграцию является критически важным фактором для стимулирования широкого принятия цифровой валюты. Банки и поставщики платежных услуг смогут быстрее и с меньшими издержками адаптировать свои системы к работе с цифровым евро, что, в свою очередь, ускорит его распространение среди потребителей и бизнеса. Это также поможет избежать фрагментации платежного ландшафта и обеспечит совместимость между различными системами.

По оценкам ЕЦБ, без использования существующих стандартов, банкам и продавцам пришлось бы инвестировать значительные средства в разработку новых систем. Эти инвестиции могли бы быть переложены на конечных потребителей в виде более высоких комиссий или замедлить процесс внедрения цифрового евро. Подход ЕЦБ демонстрирует стремление к эффективности и прагматизму в создании цифровой валюты центрального банка (CBDC), что является важным сигналом для других стран, рассматривающих аналогичные проекты.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ рынков, а также для майнеров, прямое влияние этой новости минимально, поскольку речь идет о внутреннем проекте Еврозоны. Однако косвенно это событие может быть значимым. Успешное внедрение цифрового евро по отработанным стандартам может стать прецедентом и моделью для других стран, включая Россию, которая также активно разрабатывает цифровой рубль. Опыт ЕЦБ в снижении затрат на интеграцию может быть учтен при создании национальной цифровой валюты, что потенциально может ускорить ее внедрение и снизить издержки для российских банков и бизнеса. Для майнеров, хотя цифровые валюты центральных банков не являются децентрализованными и не требуют майнинга в традиционном понимании, развитие CBDC в целом свидетельствует о растущем интересе государств к цифровым активам и их интеграции в мировую финансовую систему. Это может способствовать дальнейшей легализации и принятию криптовалют в более широком контексте.