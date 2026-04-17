Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с обвинениями в адрес Пола Аткинса, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По её словам, Аткинс мог намеренно ввести Конгресс в заблуждение, критикуя сокращение числа мер по обеспечению соблюдения законодательства.

Уоррен обратила внимание на то, что Аткинс выступал против усиления регулирования криптовалютного рынка, несмотря на растущие риски для инвесторов. Она утверждает, что его позиция может быть связана с лоббированием интересов крупных игроков отрасли.

Ранее SEC подвергалась критике за недостаточную активность в борьбе с мошенничеством на рынке цифровых активов. В частности, комиссия обвинялась в медленной реакции на случаи манипулирования ценами и незаконного привлечения инвестиций.

Элизабет Уоррен известна своей активной позицией в вопросах регулирования криптовалют. Она неоднократно призывала к ужесточению контроля над цифровыми активами, чтобы защитить интересы рядовых инвесторов.

Что это значит

Обвинения Уоррен в адрес главы SEC свидетельствуют о нарастающем напряжении между регуляторами и законодателями в США. Это может привести к ужесточению контроля над криптовалютным рынком, что скажется на его участниках, включая российских инвесторов и майнеров.