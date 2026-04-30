Экс-советник SEC возглавит политические коммуникации в KAST

Стейблкоин-компания KAST сделала стратегический ход, пригласив опытного регуляторного эксперта для укрепления своих позиций. Стефани Аллен, ранее работавшая советником в SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), теперь возглавит политические коммуникации компании.

Кто, сколько, когда

Стефани Аллен присоединилась к команде KAST в июне 2024 года. Её задача — усилить публичный профиль компании среди регуляторов, экспертов и медиа. В SEC Аллен отвечала за взаимодействие с Конгрессом и другими государственными органами, что делает её идеальным кандидатом для работы в криптоиндустрии.

Как это работает технически

KAST специализируется на выпуске стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам. Технически это реализуется через смарт-контракты на блокчейне Ethereum, что обеспечивает прозрачность и безопасность операций. Аллен будет координировать взаимодействие с регуляторами, чтобы обеспечить соответствие продуктов KAST законодательным требованиям.

Реакция конкурентов

Назначение Аллен уже вызвало интерес среди конкурентов. Circle, выпускающая USDC, и Tether, эмитент USDT, также активно работают над улучшением своих регуляторных позиций. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные кадровые решения становятся трендом в индустрии стейблкоинов.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов важно, что KAST активно работает над соответствием международным стандартам. Это может упростить использование их стейблкоинов в РФ, где регулирование цифровых активов всё ещё находится в стадии развития. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоины становятся привлекательным инструментом для хеджирования валютных рисков.

Кроме того, в условиях ограничений Минэнерго на майнинг в южных регионах России, стейблкоины могут стать альтернативным способом инвестирования в криптовалюты без необходимости вложения в дорогостоящее оборудование.