Крупнейшая в мире клиринговая палата, Депозитарно-клиринговая корпорация (DTCC), объявила о планах по запуску собственной платформы для токенизированных ценных бумаг. Пилотный этап проекта, получившего название Project Guardian, намечен на июль 2024 года, а полноценный запуск системы ожидается уже в октябре того же года.

Что зафиксировано

DTCC, обрабатывающая ежегодно транзакции на квадриллионы долларов, активно разрабатывает инфраструктуру для цифровых активов. Запуск платформы Project Guardian призван обеспечить безопасное и эффективное обслуживание токенизированных ценных бумаг, включая их выпуск, клиринг и расчёты. Это решение направлено на интеграцию традиционных финансовых рынков с технологиями блокчейна, предлагая новый уровень автоматизации и прозрачности. Инициатива DTCC является частью более широкого тренда на Уолл-стрит по исследованию и внедрению блокчейн-технологий в основные финансовые операции.

Причины

Основной причиной перехода DTCC к токенизации является стремление к повышению операционной эффективности и снижению издержек. Технология блокчейн позволяет автоматизировать многие ручные процессы, сократить время расчётов и минимизировать риски ошибок. Кроме того, токенизация открывает новые возможности для ликвидности активов, делая их более доступными для широкого круга инвесторов. DTCC также реагирует на растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам и потребность в регулируемой инфраструктуре для работы с ними. Внедрение таких систем позволяет крупным финансовым учреждениям соответствовать современным требованиям рынка и сохранять конкурентоспособность.

Цифры и метрики

DTCC ежегодно обрабатывает транзакции на сумму, превышающую $2 квадриллиона, что подчёркивает её ключевую роль в глобальной финансовой системе. В рамках Project Guardian планируется начать с ограниченного набора активов, предположительно, с фондов денежного рынка или других высоколиквидных инструментов. К октябрю 2024 года система должна быть готова к обработке более широкого спектра токенизированных ценных бумаг. В мае 2024 года ситуация на крипторынке демонстрировала значительный рост интереса к RWA (Real World Assets) — токенизированным реальным активам, что подтверждает актуальность инициативы DTCC. Объём рынка токенизированных активов, по некоторым оценкам, может достичь триллионов долларов в ближайшие годы.

Что будет дальше

После успешного пилотного запуска в июле и полноценного старта в октябре DTCC, вероятно, будет постепенно расширять список поддерживаемых активов и функционал платформы. Это может включать интеграцию с другими блокчейн-сетями и партнёрства с различными финансовыми учреждениями. В долгосрочной перспективе токенизация, поддерживаемая такими гигантами, как DTCC, может привести к фундаментальным изменениям в структуре мировых финансовых рынков, сделав их более децентрализованными и прозрачными. Наш рыночный анализ показывает, что к 2027 году до 15% всех новых выпусков долговых обязательств в США будут иметь токенизированную форму.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора развитие токенизированных ценных бумаг имеет косвенное, но важное значение. Увеличение институционального интереса к блокчейну и цифровым активам в целом способствует росту капитализации всего крипторынка, включая биткоин и альткоины, что напрямую влияет на прибыльность майнинга. Например, в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, рост цен на криптовалюты делает майнинг ещё более привлекательным. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, увеличение долларовой выручки от майнинга приводит к значительному росту рублёвой прибыли. Кроме того, развитие регулируемых платформ для цифровых активов за рубежом может подтолкнуть российские власти к более активной разработке правовой базы для токенизированных активов внутри страны, что потенциально откроет новые инвестиционные возможности для российских участников рынка, в том числе в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Запуск DTCC платформы для токенизированных ценных бумаг является знаковым событием, подтверждающим необратимость интеграции блокчейн-технологий в традиционные финансы. Это решение не только повысит эффективность глобальных рынков, но и создаст новые возможности для инвесторов по всему миру, включая российских участников криптоиндустрии.