Dogecoin (DOGE) продемонстрировал рост на 4%, став лидером среди крупных криптовалют на фоне общего укрепления рынка. Резкий всплеск объёмов торгов способствовал прорыву ключевого уровня сопротивления, и теперь цена тестирует возможность превращения этого уровня в поддержку.

Заявление и его автор

Аналитики CoinDesk отметили, что «резкий всплеск объёмов торгов стал катализатором для роста Dogecoin». Это произошло на фоне общего укрепления рынка, где Bitcoin также показывает положительную динамику. Подробнее — оборудование Bitmain.

Технические или юридические детали

Технический анализ показывает, что Dogecoin пробил уровень сопротивления на отметке $0.15, что стало возможным благодаря увеличению объёмов торгов на 25% за последние 24 часа. Теперь цена тестирует этот уровень, чтобы подтвердить его как поддержку.

Сравнение с прошлыми кейсами

В марте 2024 года Dogecoin уже показывал подобный рост, когда цена увеличилась на 6% за счёт аналогичного всплеска объёмов торгов. Однако тогда уровень сопротивления не удалось удержать, и цена вернулась к предыдущим значениям. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнеры Whatsminer.

Последствия для криптоиндустрии

Рост Dogecoin может привлечь внимание инвесторов к мемкоинам, что может способствовать увеличению капитализации этой категории криптовалют. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные всплески часто приводят к краткосрочной волатильности, но редко имеют долгосрочный эффект.

Для российских майнеров рост Dogecoin может быть выгоден, учитывая низкие тарифы на электроэнергию в регионах, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет в среднем 3-5 рублей. Это делает майнинг DOGE более рентабельным по сравнению с другими криптовалютами. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.