Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил, что немецкий банковский сектор не рассматривает ИИ-модель Mythos как экзистенциальную угрозу, несмотря на опасения вокруг её кибервозможностей.

Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил, что немецкий банковский сектор не рассматривает новую ИИ-модель Mythos от компании Anthropic как экзистенциальную угрозу, несмотря на широкий резонанс вокруг её кибервозможностей. По словам Севинга, это не повод для паники, но банки должны учитывать риски в своей ежедневной деятельности.

Реакция банковского сектора

Севинг, который также занимает пост председателя Ассоциации немецких банков, отметил, что организация создала рабочую группу для предоставления информации и рекомендаций, особенно небольшим финансовым учреждениям. Он подчеркнул, что европейские банки в последние годы проделали значительную работу по улучшению своей киберзащиты.

Особенности модели Mythos

В начале апреля Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Mythos, но отказалась выпускать её в открытый доступ из-за высоких рисков безопасности. Вместо этого компания запустила Project Glasswing — инициативу с участием таких гигантов, как Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia и Palo Alto Networks. Цель проекта — тестирование инструмента в контролируемых условиях.

«ИИ-модели достигли уровня навыков программирования, позволяющего превзойти всех, кроме самых квалифицированных людей, в поиске и эксплуатации уязвимостей программного обеспечения», — заявили в Anthropic.

Реакция регуляторов

Демонстрация возможностей Mythos вызвала беспокойство у регуляторов по всему миру. В Великобритании и Канаде центробанки провели встречи с представителями профильных ведомств и крупного бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл созвали экстренное совещание с руководителями Уолл-стрит. Финансовые компании в других странах также настаивают на возможности тестировать Mythos в своих системах.

«Естественно, все пытаются получить доступ, но я считаю совершенно уместным, что пока он остается ограниченным. Это гарантирует, что мы случайно не скатимся в ситуацию чрезмерного обобщения, которая потенциально может еще больше усугубить проблему», — отметил Севинг.

Отношения Anthropic с администрацией США

27 февраля президент США Дональд Трамп поручил всем федеральным ведомствам в течение шести месяцев полностью отказаться от использования технологий Anthropic. «Нам это не нужно, мы этого не хотим и больше не будем с ними вести дела!» — заявил глава государства. Ранее в январе WSJ сообщила о риске разрыва контракта Министерства обороны с Anthropic, заключенного в июле 2025 года. Разногласия возникли из-за жесткой этической политики стартапа, которая запрещает использование модели Claude для массовой слежки и автономных летальных операций.

Однако после ситуации с Mythos в апреле администрация Трампа и CEO Anthropic Дарио Амодеи обсудили возможность дальнейшей совместной работы. Во встрече приняли участие руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и глава Минфина Бессент. «Мы обсудили возможности для сотрудничества, а также общие подходы и протоколы для решения проблем, связанных с масштабированием этой технологии», — говорится в заявлении администрации.

Что это значит: Несмотря на опасения вокруг возможностей ИИ-модели Mythos, крупные финансовые институты, такие как Deutsche Bank, не считают её непосредственной угрозой. Однако банки продолжают укреплять свои системы киберзащиты и учитывать новые риски.

Практический вывод: Финансовым учреждениям важно оставаться в курсе развития ИИ-технологий и адаптировать свои стратегии управления рисками, чтобы минимизировать потенциальные угрозы.