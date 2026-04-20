Согласно новому исследованию Deutsche Bank, интерес розничных инвесторов к криптовалютам в США вернулся к показателям середины 2025 года. Это происходит на фоне ожиданий большинства потребителей снижения цен на биткоин в ближайшем будущем.

Аналитики банка отмечают, что, несмотря на прогнозы о возможной коррекции рынка, активность розничных инвесторов демонстрирует устойчивый рост. Это свидетельствует о восстановлении доверия к криптовалютному рынку после периода неопределённости.

Биткоин продолжает оставаться доминирующей криптовалютой, сохраняя свою привлекательность для широкого круга инвесторов. По данным исследования, BTC по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам торгов и уровню интереса со стороны розничных участников рынка.

Эксперты Deutsche Bank подчёркивают, что текущая ситуация на рынке криптовалют характеризуется сочетанием осторожного оптимизма и реалистичных ожиданий. Многие инвесторы, несмотря на прогнозы о возможном снижении цен, продолжают рассматривать криптовалюты как перспективный класс активов.

Что это значит для российских инвесторов? Рост интереса к криптовалютам в США может оказать положительное влияние на глобальный рынок, включая Россию и страны СНГ. Это подчёркивает важность биткоина как ключевого актива в криптоиндустрии и подтверждает его устойчивость в условиях рыночной неопределённости.