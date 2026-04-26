Китайский ИИ-стартап DeepSeek отложил релиз V4: фокус на Huawei и автономность

Китайская компания DeepSeek, разработчик передовых моделей искусственного интеллекта, приняла решение отложить полноценный запуск своей флагманской модели V4. Причиной стала необходимость более глубокой интеграции с локальной аппаратной инфраструктурой, в частности с чипами Huawei Ascend. Эта информация, озвученная аккаунтом Yuyuantantian, связанным с государственным телевидением Китая, и подтвержденная Bloomberg, демонстрирует стратегический курс страны на достижение технологической автономии в условиях ужесточения международных ограничений.

Вместо ускоренного вывода продукта на рынок, DeepSeek направила значительные ресурсы на оптимизацию программного стека под конкретное китайское оборудование. Такой подход, хотя и замедляет релиз, позволяет создать более устойчивую и независимую экосистему для развития ИИ. Аналитики отмечают, что государственная поддержка и целенаправленная стратегия уже позволяют китайским компаниям разрабатывать крупные языковые модели, полностью опираясь на внутренние ресурсы, что способствует формированию самодостаточной ИИ-индустрии, несмотря на существующее отставание от мировых лидеров.

Особенности новой модели V4: экономичность и геополитический контекст

DeepSeek позиционирует свою новую модель V4 (включая версии V4 Flash и V4 Pro) как «самую мощную платформу с открытым исходным кодом», способную конкурировать с продуктами OpenAI и Anthropic. Среди ключевых инноваций V4 выделяются:

Архитектура Hybrid Attention, улучшающая обработку длинных диалогов.

Контекстное окно, способное обрабатывать до 1 миллиона токенов.

Использование технологии Mixture-of-Experts, активирующей лишь часть параметров (до 37 миллиардов) для выполнения конкретных задач.

Значительно более низкая стоимость использования: $1,74 за миллион входных токенов и $3,48 за миллион выходных токенов. Для сравнения, у Claude Sonnet 4 эти показатели составляют $3 и $15 соответственно.

Эта модель является развитием прошлогоднего прорыва R1, который оказал существенное влияние на рынок, вызвав переоценку расходов на ИИ. Тем не менее, DeepSeek открыто признает, что V4 пока отстает от наиболее передовых мировых разработок на 3-6 месяцев. Роберт Ли, аналитик Bloomberg Intelligence, отметил: «Новая модель V4 подтверждает репутацию Китая как производителя эффективного по затратам ИИ, но вряд ли вызовет новый “момент DeepSeek”, который всколыхнет рынок. Мы ожидаем, что США сохранят около шестимесячного технологического лидерства».

Развитие DeepSeek происходит на фоне усиливающегося давления со стороны США. Американские компании, такие как OpenAI и Anthropic, обвиняют DeepSeek в использовании дистилляции – обучении моделей на основе их ответов. Кроме того, американские чиновники выражают подозрения в использовании запрещенных чипов Nvidia Blackwell, что привело к расследованию Конгресса США относительно роли Nvidia в возможной поддержке DeepSeek. Сенаторы указывают на потенциальные риски для национальной безопасности, включая утечку данных и возможное военное применение технологий. В ответ на это, США консолидируют усилия, инициируя координацию действий между OpenAI, Google и Anthropic для предотвращения утечки технологий в Китай.

Реакция рынка и перспективы для майнеров

Несмотря на геополитические трения, рынок позитивно отреагировал на новости о DeepSeek V4. Китайские производители чипов продемонстрировали рост котировок. DeepSeek активно ведет переговоры с Tencent и Alibaba о привлечении инвестиций, что свидетельствует о высоком интересе к проекту. Ожидается, что после запуска кластеров на базе Huawei Ascend 950 во второй половине года произойдет дальнейшее снижение цен на ИИ-вычисления. Сам стартап, однако, признает дефицит вычислительных мощностей, что ограничивает доступ к V4 Pro.

Эксперты подчеркивают, что основная стратегия DeepSeek заключается не только в достижении максимальной производительности, но и в радикальном снижении стоимости ИИ-сервисов. Это может создать значительное конкурентное давление даже на других китайских игроков, таких как MiniMax и Zhipu.

Что это значит для майнеров?

Хотя новость напрямую не касается майнинга криптовалют, она косвенно затрагивает рынок высокопроизводительных чипов. Развитие мощных ИИ-чипов, таких как Huawei Ascend, свидетельствует о растущем спросе на вычислительные мощности и, как следствие, на передовые полупроводниковые технологии. Если Китай продолжит активно развивать собственное производство чипов, это может в перспективе повлиять на глобальные цепочки поставок и доступность специализированного оборудования, включая ASIC-майнеры. Успехи в разработке эффективных ИИ-чипов могут также стимулировать инновации в области энергоэффективности, что важно для майнинга. Майнерам из РФ и СНГ стоит внимательно следить за развитием китайской полупроводниковой индустрии, так как она может стать важным источником оборудования и технологий в условиях геополитических ограничений.