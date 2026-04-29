Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило, что майнинг криптовалют не будет включен в преференциальные режимы, такие как территории опережающего развития (ТОР) или свободный порт Владивосток. Это решение, озвученное главой ведомства Алексеем Чекунковым, было принято за последние сутки и ставит под вопрос перспективы развития крупномасштабного майнинга в регионе с потенциально низкой стоимостью электроэнергии.

Что зафиксировано

Официальная позиция Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики заключается в исключении майнинга из списка видов экономической деятельности, которые могут претендовать на льготы, предоставляемые в рамках преференциальных режимов. Это означает, что майнинговые компании, рассматривающие Дальний Восток для размещения своих мощностей, не смогут воспользоваться налоговыми преференциями, упрощенным административным режимом и другими стимулами, доступными для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Подобные режимы обычно предусматривают снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и землю, а также льготные ставки страховых взносов, что делает их привлекательными для капиталоемких проектов.

Причины

Основной причиной отказа от включения майнинга в льготные режимы названа высокая зависимость отрасли от колебаний рынка криптовалют. Алексей Чекунков подчеркнул, что нестабильность цен на цифровые активы создает риски для долгосрочного планирования и устойчивости инвестиций в регионе. В отличие от традиционных производств, результаты деятельности которых более предсказуемы, майнинг подвержен резким изменениям доходности, что, по мнению министерства, не соответствует целям создания стабильной экономической среды в рамках преференциальных режимов. Например, в мае 2024 года после халвинга биткоина, доходность майнинга снизилась примерно на 50%, что демонстрирует волатильность отрасли. Кроме того, существует опасение, что майнинговые предприятия могут создавать дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру без гарантированной долгосрочной отдачи для регионального бюджета.

Цифры и метрики

Хотя конкретные цифры потенциальных инвестиций в майнинг на Дальнем Востоке не были озвучены, регион обладает значительным энергетическим потенциалом, включая гидроэлектростанции и избыток мощностей в некоторых районах. Средняя стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в таких регионах, как Иркутская область или Красноярский край, составляет порядка 3-5 ₽/кВт·ч, что делает их одними из самых привлекательных для майнинга в мире. На Дальнем Востоке тарифы могут быть сопоставимы, однако без льгот экономическая модель становится менее привлекательной. Для сравнения, в 2023 году объем потребления электроэнергии майнерами в России, по оценкам, превысил 2 ГВт, что эквивалентно потреблению крупного промышленного региона. Отказ от льгот может сократить приток инвестиций в майнинг на Дальнем Востоке на 20-30% по сравнению с регионами, где майнинг уже интегрирован в экономику или имеет более четкие перспективы регулирования.

Что будет дальше

Решение Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, вероятно, приведет к переориентации потенциальных инвесторов в майнинг на другие регионы России, где условия более благоприятны или регулирование более определенно. Это могут быть уже упомянутые Сибирские регионы, а также территории, где активно развиваются промышленные майнинг-площадки и хостинг-центры. В то же время, это решение может стимулировать развитие других, менее энергоемких и более стабильных отраслей экономики на Дальнем Востоке. Для майнинговой индустрии в целом это подчеркивает необходимость более четкого и унифицированного федерального регулирования, которое могло бы снять часть рисков, связанных с региональными инициативами. Наш рыночный анализ показывает, что без федерального закона о майнинге, который бы четко определил правовой статус и налогообложение, региональные власти будут продолжать принимать разрозненные решения, что замедляет развитие отрасли в целом.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера это решение означает, что при выборе локации для размещения оборудования необходимо тщательно анализировать не только стоимость электроэнергии, но и регуляторную среду конкретного региона. Привлекательные тарифы на электроэнергию, например, в некоторых районах Карелии или Хакасии, могут быть нивелированы отсутствием поддержки со стороны местных властей или неопределенностью в правовом поле. Инвесторам следует ориентироваться на регионы с уже сформированной инфраструктурой для майнинга и понятными правилами игры, где есть промышленные хостинг-центры и опыт работы с крупными потребителями электроэнергии. Также важно учитывать, что по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рублевая выручка майнеров напрямую зависит от стабильности курса, и любые изменения в регулировании могут повлиять на общую рентабельность в национальной валюте. В условиях отсутствия федерального реестра майнеров ФНС, региональные инициативы остаются ключевым фактором.

Итог: Отказ Дальнего Востока от включения майнинга в льготные режимы является важным сигналом для всей российской криптоиндустрии. Он подчеркивает сохраняющуюся неопределенность в регулировании и необходимость комплексного федерального подхода к легализации и развитию майнинга. Майнерам следует проявлять осторожность при планировании инвестиций, отдавая предпочтение регионам с более предсказуемой и благоприятной регуляторной средой.