Crypto Wallet запустил программу лояльности для активных пользователей Telegram с призовым фондом $500 000. Участники получают баллы за взаимодействия и доступ к призовым ящикам.

Команда Crypto Wallet, встроенного в Telegram кастодиального кошелька, объявила о запуске программы лояльности Wallet Rewards. Основная цель инициативы — поощрение активных пользователей сервиса. Участники программы смогут зарабатывать баллы за ежедневные взаимодействия внутри платформы, которые в дальнейшем откроют доступ к многоуровневым призовым ящикам.

Первый сезон Wallet Rewards стартовал 16 апреля и продлится до 20 мая. Общий призовой фонд составит $500 000, которые будут распределены между участниками через боксы и таблицу лидеров. В определённые периоды временные множители и рекламные кампании позволят пользователям получать повышенные награды.

Выплаты будут осуществляться в стейблкоинах и других токенах. В будущем разработчики планируют расширить программу, включив в неё скидки на комиссии, повышенную доходность от Earn, партнёрские бонусы и эксклюзивные возможности. Совокупно команда намерена распределить миллионные вознаграждения среди своих пользователей.

Напомним, что в конце февраля Crypto Wallet запустил функцию хранения биткоина, Ethereum и USDT для получения пассивного дохода. Этот шаг стал частью стратегии по расширению функциональности кошелька и привлечению новых пользователей.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ программа лояльности Crypto Wallet представляет собой возможность получить дополнительные вознаграждения за активное использование сервиса. Участие в программе может быть особенно интересно тем, кто уже использует Telegram для криптоопераций и хочет максимизировать свои доходы.