В выставочном центре Crocus Expo завершился двухдневный Blockchain Forum 2026, организованный криптобиржей CoinEx и майнинговым пулом ViaBTC. Мероприятие стало одним из ключевых событий в криптоиндустрии региона СНГ, собрав разработчиков, майнеров, инвесторов и представителей профильных медиа.

CoinEx и ViaBTC продемонстрировали тесную синергию внутри единой экосистемы, подчеркнув преимущества интеграции своих сервисов. С момента основания в 2017 году CoinEx активно развивает сотрудничество с ViaBTC, что позволяет предлагать пользователям комплексные решения для торговли и майнинга.

В рамках форума прошли презентации новых продуктов, дискуссии о будущем блокчейн-технологий и мастер-классы для начинающих инвесторов. Особое внимание уделялось вопросам регулирования крипторынка в России и странах СНГ.

Участники мероприятия также смогли пообщаться с представителями CoinEx и ViaBTC на VIP-ужине, где обсуждались перспективы развития криптоиндустрии в регионе. В завершение форума состоялся розыгрыш призов среди посетителей.

Что это значит

Blockchain Forum 2026 подтвердил растущий интерес к криптовалютам и блокчейн-технологиям в России и странах СНГ. Для майнеров и инвесторов это событие стало возможностью узнать о новых инструментах и стратегиях, а также установить деловые контакты с лидерами индустрии.