Компания CoreWeave, специализирующаяся на облачных вычислениях, подписала многолетнее соглашение на сумму $6 млрд с торговой фирмой Jane Street, предоставляя ей доступ к мощностям для ИИ-операций.

CoreWeave и Jane Street: стратегическое партнерство в сфере ИИ-вычислений

Американская компания CoreWeave, известный поставщик облачных вычислительных услуг, заключила значимое многолетнее соглашение с крупной торговой фирмой Jane Street. Сумма сделки оценивается в $6 млрд, и её основной целью является предоставление Jane Street доступа к высокопроизводительным вычислительным мощностям, необходимым для развития и поддержания конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта.

Это партнерство подчеркивает растущую потребность финансовых организаций в специализированной инфраструктуре для обработки данных и выполнения сложных алгоритмов, лежащих в основе современных ИИ-систем. Jane Street, один из ведущих игроков на мировых финансовых рынках, заявила о критической важности GPU-вычислений для своих торговых и исследовательских операций. В условиях повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта, доступ к передовым вычислительным ресурсам становится ключевым фактором для сохранения лидерских позиций и эффективного анализа рыночных тенденций.

Инвестиции в будущее: почему ИИ так важен для трейдинга

Финансовый сектор активно интегрирует искусственный интеллект для оптимизации торговых стратегий, анализа больших объемов данных, прогнозирования рыночных движений и управления рисками. Использование GPU (графических процессоров) вместо традиционных CPU (центральных процессоров) значительно ускоряет эти процессы, поскольку GPU способны выполнять множество параллельных вычислений одновременно, что идеально подходит для задач машинного обучения и нейронных сетей. Именно поэтому спрос на такие мощности со стороны компаний, подобных Jane Street, стремительно растет.

«Мы нуждаемся в вычислительных мощностях на базе GPU, чтобы поддерживать конкурентоспособность наших торговых и исследовательских операций в условиях растущего внедрения ИИ», — отметили представители Jane Street.

CoreWeave, в свою очередь, позиционирует себя как ключевого партнера для компаний, которым требуются масштабируемые и высокопроизводительные решения для ИИ. Компания активно инвестирует в расширение своей инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос, который наблюдается не только в финансовом секторе, но и в других отраслях, таких как разработка автономных систем, научные исследования и создание контента.

Что это значит для майнеров и криптоиндустрии?

Хотя данная новость напрямую не связана с майнингом криптовалют, она косвенно указывает на несколько важных тенденций. Во-первых, это подтверждает огромный и постоянно растущий спрос на GPU-оборудование. Этот спрос со стороны крупных корпораций, таких как Jane Street, может влиять на доступность и ценообразование видеокарт, которые традиционно использовались майнерами. Увеличение корпоративных закупок может привести к дефициту на розничном рынке или поддержанию высоких цен на новое оборудование.

Во-вторых, это демонстрирует диверсификацию использования вычислительных мощностей. Если ранее GPU ассоциировались преимущественно с играми и майнингом, то теперь их основное применение все больше смещается в сторону ИИ и высокопроизводительных вычислений. Это может стимулировать производителей чипов, таких как NVIDIA и AMD, к разработке более специализированных решений для ИИ, что потенциально может отделить рынок GPU для майнинга от рынка для ИИ, но также может привести к появлению новых, более эффективных чипов, которые в будущем могут быть адаптированы и для майнинга.

Для майнеров ASIC-оборудования эта новость не имеет прямого влияния, так как ASIC-майнеры предназначены для конкретных алгоритмов и не используют GPU. Однако общий тренд на рост спроса на вычислительные мощности и развитие технологий может косвенно влиять на энергопотребление и инфраструктурные решения в целом.