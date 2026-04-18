СРОЧНО Крупный взлом на $290 млн затронул Ethereum и Arbitrum
Coinlocally интегрирует торговлю акциями с нулевыми комиссиями

Криптовалютная биржа Coinlocally расширяет функционал, добавив возможность торговли акциями. В честь запуска действует месячная акция с нулевыми комиссиями.

Coinlocally расширяет горизонты: акции на криптобирже

Криптовалютная биржа Coinlocally объявила о значительном расширении своих услуг, интегрировав возможность торговли акциями. Это стратегическое решение превращает платформу в мультиактивную торговую экосистему, позволяя пользователям управлять как цифровыми активами, так и традиционными фондовыми инструментами из единого аккаунта. Такой подход призван упростить процесс диверсификации инвестиционного портфеля и повысить оперативность реагирования на рыночные изменения.

Интеграция фондового рынка в криптоплатформу устраняет необходимость использования нескольких брокерских счетов, снижает операционные издержки и сокращает задержки при переводах активов между различными платформами. По заявлению представителей Coinlocally, это открывает новые возможности для инвесторов, стремящихся к комплексному управлению своими активами.

Кампания с нулевыми комиссиями: детали и преимущества

В честь запуска нового функционала Coinlocally анонсировала специальную акцию: с 14 апреля по 14 мая текущего года все пользователи платформы смогут осуществлять сделки с акциями без уплаты торговых комиссий. Эта инициатива направлена на снижение барьеров для входа на фондовый рынок и предоставление возможности инвесторам протестировать новые стратегии и инструменты без дополнительных финансовых затрат.

«Это решение направлено на снижение барьеров входа и дает пользователям возможность протестировать новый рынок, стратегии и инструменты без дополнительных затрат», — отметили в Coinlocally.

В течение акционного периода пользователи получат уникальную возможность более эффективно управлять своим капиталом, минимизируя транзакционные издержки и повышая точность исполнения торговых операций. Предложение распространяется на все доступные акции на платформе и доступно для всех зарегистрированных пользователей Coinlocally.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, сталкивающихся с ограничениями на традиционных фондовых рынках, подобные инициативы криптобирж могут стать важным каналом доступа к мировым акциям. В условиях санкций и усложнения работы с зарубежными брокерами, платформы, объединяющие крипто- и фондовые активы, предлагают альтернативные пути для диверсификации портфеля. Однако, всегда следует учитывать регуляторные риски и потенциальные ограничения, которые могут возникнуть в будущем.

Практический вывод для майнеров и криптоинвесторов

Хотя новость напрямую не касается майнинга, она демонстрирует общую тенденцию к конвергенции традиционных и децентрализованных финансов. Для майнеров, которые часто реинвестируют прибыль от добычи криптовалют, появление акций на криптобиржах открывает новые возможности для диверсификации. Вместо того чтобы держать все средства в волатильных криптовалютах, часть прибыли можно направить в более стабильные фондовые активы, хеджируя риски и создавая более сбалансированный инвестиционный портфель. Это также может быть полезно для управления ликвидностью, позволяя быстро переключаться между различными классами активов в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Частые вопросы

Что нового предлагает Coinlocally?
Криптобиржа Coinlocally интегрировала возможность торговли акциями, позволяя пользователям управлять как криптовалютами, так и традиционными фондовыми активами из одного аккаунта.
Какие условия акции с нулевыми комиссиями?
С 14 апреля по 14 мая все пользователи Coinlocally могут совершать сделки с акциями без уплаты торговых комиссий. Акция распространяется на все доступные акции на платформе.
Как это может повлиять на майнеров и криптоинвесторов из РФ/СНГ?
Это открывает новые возможности для диверсификации инвестиционного портфеля, позволяя реинвестировать прибыль от майнинга в фондовые активы и хеджировать риски, особенно в условиях ограничений на традиционных рынках.

