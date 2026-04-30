Coinbase Asset Management представила фонд CUSHY, который будет инвестировать в ончейн-кредитование и частные кредиты, предлагая токенизированные акции через платформу Superstate.

Новый фонд CUSHY от Coinbase Asset Management планирует привлечь $500 млн в первый год работы, предлагая институциональным инвесторам доходность на уровне 8-12% годовых через токенизированные акции. Основной фокус — инвестиции в стейблкоины и ончейн-кредитование.

Хронология событий

В марте 2024 Coinbase объявила о партнёрстве с платформой Superstate для разработки токенизированных финансовых продуктов. В апреле регулятор США одобрил структуру фонда, а уже 30 апреля состоялся официальный запуск CUSHY. Первые инвестиции планируются на июнь 2024 года.

Ключевые цифры и метрики

Целевой объём фонда: $500 млн в первый год

Ожидаемая доходность: 8-12% годовых

Минимальный порог входа: $1 млн для институциональных инвесторов

Комиссия за управление: 1.5% годовых

Что говорят участники рынка

«CUSHY открывает доступ к альтернативным кредитным рынкам через блокчейн», — заявил CEO Coinbase Брайан Армстронг. По словам представителей Superstate, токенизация акций позволяет снизить операционные издержки на 30% по сравнению с традиционными фондами.

Российский угол

Для российских инвесторов участие в фонде может быть осложнено действующими ограничениями ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который запрещает операции с токенизированными активами иностранных эмитентов. Однако российские компании могут использовать аналогичные инструменты через локальные платформы, такие как Atomyze или Waves Enterprise.

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 минимальный порог входа составляет порядка 90 млн рублей, что делает продукт недоступным для большинства частных инвесторов в России. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные фонды могут стимулировать развитие российского рынка токенизированных активов, особенно в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, таких как Иркутская область и Красноярский край.