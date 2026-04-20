Coinbase расширяет кредитование в USDC для пользователей из Великобритании под залог BTC и ETH

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о расширении своей программы кредитования в стейблкоинах USDC, включив в неё пользователей из Великобритании. Теперь жители Соединённого Королевства могут получить займы на сумму до 5 миллионов долларов США в USDC, используя в качестве обеспечения свои активы в биткоине (BTC), эфире (ETH) и cbETH (стейкинг-токен Coinbase для ETH).

Эта инициатива реализуется через децентрализованный протокол кредитования Morpho, работающий на блокчейне Base, который был разработан самой Coinbase. Интеграция с Morpho на Base позволяет предложить пользователям более эффективные и прозрачные условия кредитования, используя преимущества децентрализованных финансов (DeFi) в регулируемой среде.

Расширение программы кредитования на Великобританию является частью стратегии Coinbase по увеличению доступности своих финансовых продуктов на международных рынках. Предоставление возможности брать займы под залог криптовалют открывает новые горизонты для инвесторов, позволяя им получать ликвидность без необходимости продавать свои основные криптоактивы. Это особенно актуально в условиях волатильного рынка, когда пользователи могут захотеть сохранить свои позиции в BTC или ETH, но при этом нуждаются в фиатной или стейблкоин-ликвидности для повседневных нужд или инвестиций.

Использование стейблкоина USDC, который привязан к доллару США в соотношении 1:1 и поддерживается резервами, обеспечивает стабильность и предсказуемость для заёмщиков. Протокол Morpho, в свою очередь, оптимизирует ставки кредитования и заимствования, агрегируя ликвидность из различных децентрализованных пулов, что потенциально может предложить более выгодные условия по сравнению с традиционными централизованными сервисами.

«Мы продолжаем расширять доступ к инновационным финансовым продуктам, используя потенциал DeFi и блокчейна Base для наших международных клиентов», — подчеркнул представитель Coinbase.

Для майнеров, работающих в Великобритании или имеющих активы на Coinbase, эта новость может быть особенно интересной. Возможность получить займ в USDC под залог добытых BTC или ETH позволяет покрывать операционные расходы, такие как счета за электроэнергию или обслуживание оборудования, не продавая при этом свои криптоактивы. Это может быть важным инструментом для управления ликвидностью и хеджирования рисков в периоды низкой прибыльности или высоких затрат. Также это даёт возможность реинвестировать средства в новое оборудование, не выходя из криптопозиций.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Хотя данная новость напрямую касается пользователей из Великобритании, она демонстрирует общую тенденцию развития криптоиндустрии. Расширение регулируемых продуктов кредитования под залог криптовалют со стороны крупных бирж, таких как Coinbase, указывает на растущую зрелость рынка. Для инвесторов и майнеров из России и СНГ это служит индикатором потенциальных направлений развития местного регулирования и предложений. По мере того как международные игроки внедряют подобные услуги, возрастает вероятность появления аналогичных продуктов и в других регионах, в том числе и в странах СНГ, как только будет сформирована соответствующая правовая база. Это также подчёркивает растущую роль стейблкоинов как ключевого элемента инфраструктуры DeFi и моста между традиционными финансами и криптовалютами.