Coinbase обратилась к CFTC с предложением по регулированию прогнозных рынков

Coinbase направила официальное письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) с предложением регулировать прогнозные рынки. Это происходит на фоне судебного разбирательства в Висконсине, где компания сталкивается с юридическими вызовами.

Что произошло

Coinbase отправила письмо в CFTC, в котором предложила детализировать правила для прогнозных рынков. Эти рынки позволяют пользователям делать ставки на исход событий, таких как выборы или спортивные результаты. Компания считает, что чёткое регулирование поможет развитию индустрии и защитит инвесторов.

Контекст и предыстория события

Прогнозные рынки существуют уже несколько десятилетий, но их регулирование остаётся неоднозначным. В США они находятся в серой зоне, что создаёт риски для участников рынка. Coinbase активно участвует в диалоге с регуляторами, чтобы установить чёткие правила игры. В марте 2024 года компания уже сталкивалась с аналогичными проблемами в штате Висконсин, где местные власти подали на неё в суд.

Реакция рынка

После публикации новости акции Coinbase (COIN) выросли на 2,5%. Рынок воспринял инициативу компании как шаг к легализации прогнозных рынков, что может открыть новые возможности для инвесторов. По нашей оценке, это может увеличить объём торгов на платформе на 10-15% в ближайшие месяцы.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов и майнеров инициатива Coinbase может иметь косвенное влияние. В России прогнозные рынки регулируются ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», но их развитие пока ограничено. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские инвесторы могут рассматривать прогнозные рынки как дополнительный инструмент диверсификации портфеля.

Coinbase продолжает активно взаимодействовать с регуляторами, чтобы создать благоприятную среду для развития криптовалютных и прогнозных рынков. Это может стать важным шагом для всей индустрии.

Частые вопросы

Как это повлияет на российских инвесторов?
Российские инвесторы могут рассматривать прогнозные рынки как дополнительный инструмент диверсификации портфеля, хотя их развитие в России пока ограничено.
Какие риски связаны с прогнозными рынками?
Прогнозные рынки находятся в серой зоне регулирования, что создаёт риски для участников рынка, включая возможные юридические последствия.
Как это связано с судебным разбирательством в Висконсине?
Coinbase сталкивается с юридическими вызовами в Висконсине, что делает её инициативу по регулированию прогнозных рынков особенно актуальной.

