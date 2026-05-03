Coinbase направила официальное письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) с предложением регулировать прогнозные рынки. Это происходит на фоне судебного разбирательства в Висконсине, где компания сталкивается с юридическими вызовами.

Что произошло

Coinbase отправила письмо в CFTC, в котором предложила детализировать правила для прогнозных рынков. Эти рынки позволяют пользователям делать ставки на исход событий, таких как выборы или спортивные результаты. Компания считает, что чёткое регулирование поможет развитию индустрии и защитит инвесторов.

Контекст и предыстория события

Прогнозные рынки существуют уже несколько десятилетий, но их регулирование остаётся неоднозначным. В США они находятся в серой зоне, что создаёт риски для участников рынка. Coinbase активно участвует в диалоге с регуляторами, чтобы установить чёткие правила игры. В марте 2024 года компания уже сталкивалась с аналогичными проблемами в штате Висконсин, где местные власти подали на неё в суд.

Реакция рынка

После публикации новости акции Coinbase (COIN) выросли на 2,5%. Рынок воспринял инициативу компании как шаг к легализации прогнозных рынков, что может открыть новые возможности для инвесторов. По нашей оценке, это может увеличить объём торгов на платформе на 10-15% в ближайшие месяцы.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов и майнеров инициатива Coinbase может иметь косвенное влияние. В России прогнозные рынки регулируются ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», но их развитие пока ограничено. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские инвесторы могут рассматривать прогнозные рынки как дополнительный инструмент диверсификации портфеля.

Coinbase продолжает активно взаимодействовать с регуляторами, чтобы создать благоприятную среду для развития криптовалютных и прогнозных рынков. Это может стать важным шагом для всей индустрии.