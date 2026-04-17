Coinbase Derivatives представила программу маркет-мейкеров для XRP и других криптовалют, одобренную CFTC. Цель — повышение ликвидности с 1 мая.

Криптобиржа Coinbase Derivatives объявила о запуске программы маркет-мейкеров для токена XRP и ряда других криптовалют. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Программа вступит в силу 1 мая 2024 года и направлена на увеличение ликвидности на платформе.

Маркет-мейкеры играют ключевую роль на финансовых рынках, обеспечивая стабильность цен и ликвидность за счет постоянного выставления ордеров на покупку и продажу. В случае с Coinbase Derivatives это позволит улучшить условия торговли фьючерсами и опционами на XRP и другие активы.

Решение Coinbase стало важным шагом для развития рынка XRP, который продолжает восстанавливаться после длительного периода юридических разбирательств с SEC. Включение токена в программу маркет-мейкеров подчеркивает его растущую значимость в экосистеме криптовалют.

Помимо XRP, программа охватывает и другие криптовалюты, торгуемые на платформе Coinbase Derivatives. Это часть стратегии биржи по расширению своего присутствия на рынке деривативов и привлечению институциональных инвесторов.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов запуск программы маркет-мейкеров означает улучшение условий торговли XRP на Coinbase Derivatives. Повышенная ликвидность снижает риски проскальзывания и делает рынок более предсказуемым. Это также может положительно повлиять на цену токена в долгосрочной перспективе.