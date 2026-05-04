Правоохранители используют переписки с ChatGPT для доказательства преступлений. В США уже есть обвинения в убийстве на основе вопросов к ИИ.

Переписка с ChatGPT стала ключевым доказательством в деле о двойном убийстве в США. Это первый случай, когда вопросы к ИИ использовались в уголовном процессе.

Хронология событий

В апреле 2024 года пропали двое аспирантов из Университета Южной Флориды. Сосед одного из них, Хишам Абугарбие, задал ChatGPT вопросы: «Что будет, если человека положить в черный мусорный пакет и выбросить в контейнер?» и «Как они это выяснят?». Чат-бот ответил, что это «звучит опасно». Эти записи стали частью обвинительного заключения.

Эксперт по кибербезопасности Илья Колоченко отметил: «Любые коммуникации с ИИ-ботами — настоящая сокровищница для правоохранительных органов». Юрист Вирджиния Хаммерли добавила: «Все, что кто-то вводит в ChatGPT, может быть раскрыто в рамках судебного процесса».

В России подобные случаи пока не зафиксированы, но ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» уже регулирует использование ИИ в коммерческих целях. По нашим наблюдениям, российские майнеры всё чаще используют ИИ для оптимизации процессов, что может привести к аналогичным правовым рискам.

Этот случай подчеркивает важность осторожности при общении с ИИ, особенно в России, где регулирование только начинает развиваться.