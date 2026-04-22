Частное торговое подразделение криптомагната Ли Линя, основателя Huobi, готовится к интеграции в зарегистрированную в Гонконге компанию New Huo Technology, где он является крупнейшим акционером. Этот шаг усилит позиции компании на рынке.

Частная торговая фирма криптомагната Ли Линя интегрируется в публичную компанию Гонконга

Частное торговое подразделение криптомагната Ли Линя, известного как основатель криптовалютной биржи Huobi, готовится к интеграции в структуру New Huo Technology – публичной компании, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже. Ли Линь является крупнейшим акционером New Huo Technology, что делает этот шаг логичным продолжением его стратегического развития в криптоиндустрии.

Эта интеграция фактически означает перенос части частных торговых операций Ли Линя в публичную компанию, что может значительно расширить ее возможности и привлечь дополнительное внимание инвесторов. New Huo Technology, ранее известная как Huobi Technology, уже имеет лицензии на предоставление услуг по управлению активами и консультированию по ценным бумагам в Гонконге. Включение торгового подразделения Ли Линя в ее структуру позволит компании диверсифицировать свои доходы и укрепить позиции на азиатском рынке цифровых активов.

Ли Линь отошел от оперативного управления Huobi Global в 2022 году, продав контрольный пакет акций компании About Capital Management. Однако его влияние в криптоиндустрии остается значительным, и он продолжает активно участвовать в развитии различных проектов. Передача его частных торговых активов публичной компании подчеркивает стремление к большей прозрачности и институционализации его деятельности, что соответствует общим тенденциям на мировом крипторынке.

Гонконг активно развивает регуляторную базу для криптовалют, стремясь стать ведущим мировым хабом для цифровых активов. В этом контексте действия Ли Линя по интеграции своих операций в публичную компанию, зарегистрированную в Гонконге, выглядят как стратегический шаг, направленный на соответствие новым регуляторным требованиям и использование преимуществ развивающегося законодательства. Это также может открыть новые возможности для привлечения институционального капитала и расширения клиентской базы New Huo Technology.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ это событие демонстрирует продолжающуюся тенденцию к институционализации и легализации криптовалютных операций в Азии. Интеграция частных активов в публичные компании повышает прозрачность и доверие, что может способствовать дальнейшему притоку капитала в сектор. Хотя прямых последствий для российских майнеров или инвесторов нет, это косвенно указывает на укрепление азиатского крипторынка, который становится все более важным для глобальной индустрии. Усиление регулирования и интеграция крупных игроков в публичное поле могут привести к стабилизации рынка и появлению новых инвестиционных продуктов, доступных в том числе и для инвесторов из СНГ через международные платформы.