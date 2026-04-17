Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг выступил перед Комитетом Палаты представителей по сельскому хозяйству, где анонсировал ужесточение надзора за рынками предсказаний. Он подчеркнул, что ведомство будет со всей строгостью закона преследовать организаторов мошеннических схем и лиц, занимающихся инсайдерской торговлей на этих платформах.

Что произошло: усиление надзора за рынками предсказаний

Заявление Селига прозвучало на фоне растущего давления на регулятор и быстрого развития платформ, позволяющих заключать контракты на исход различных событий, включая политические. Многие из этих операций вызывают подозрения в финансовых махинациях и манипуляциях, особенно в контексте политических объявлений.

Майкл Селиг напомнил о широких полномочиях CFTC, которые закреплены в Законе о товарных биржах. Этот закон наделяет Комиссию исключительной юрисдикцией над товарными деривативами. Глава регулятора отметил, что в прошлом администрация получала множество заявок на самосертифицированные контракты, что привело к массовому притоку подобных предложений на рынок.

Впоследствии CFTC выпустила предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве, направленном на установление более четких стандартов для индустрии. Селиг подробно описал многоуровневую систему надзора, которая включает в себя саморегулируемые организации, выступающие в качестве первой линии защиты. Регулятор проверяет каждую сертификацию и оставляет за собой право отклонять листинги. Кроме того, CFTC инициировала судебные иски против нескольких штатов, которые пытались применить законы об азартных играх к лицензированным операторам.

Контекст: инцидент с Дональдом Трампом и $500 млн

Член Палаты представителей Джим Макговерн поднял вопрос о конкретном инциденте, произошедшем 23 марта. Неизвестный трейдер разместил контракты на сумму около 500 миллионов долларов на фьючерсы на нефть и акции за несколько минут до публикации объявления Дональда Трампа. Бывший президент США анонсировал переговоры о прекращении огня в социальной сети Truth Social. Трейдер сделал ставку на падение цен на нефть и рост фондовых индексов.

Майкл Селиг прокомментировал позицию ведомства по этому вопросу, заявив: «У нас политика нулевой терпимости, когда речь идет о мошенничестве, неправомерной торговой практике и манипуляциях, и любой, кто участвует в таком поведении, столкнется со всей силой закона».

Глава регулятора отказался подтвердить или опровергнуть наличие активного расследования, но отметил, что разглашение информации может нанести ущерб правоприменительным мерам. Он также подчеркнул, что CFTC активно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в вопросах формирования политики в отношении криптовалют.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Хотя новость напрямую не касается майнинга или криптовалют, она отражает общую тенденцию усиления регуляторного давления на финансовые рынки США, включая те, что используют новые технологии. Рынки предсказаний, особенно децентрализованные, могут пересекаться с криптоиндустрией, предлагая токены или смарт-контракты для ставок на события. Усиление контроля со стороны CFTC может привести к более строгому регулированию подобных децентрализованных платформ, что, в свою очередь, повлияет на их доступность и условия использования для пользователей из разных юрисдикций, включая РФ и СНГ.

Для майнеров и криптоинвесторов из России и СНГ это означает, что регуляторы по всему миру становятся все более внимательными к любым формам финансовой активности, использующим новые технологии. Хотя прямого влияния на майнинг ASIC-оборудования или торговлю биткоином это не оказывает, косвенно это может способствовать ужесточению правил для криптобирж и DeFi-проектов, которые могут предлагать аналогичные продукты. Важно следить за развитием регуляторного ландшафта, поскольку он может влиять на ликвидность, доступность и безопасность различных криптоактивов и сервисов.