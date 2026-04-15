В преддверии выборного сезона в США финансовая компания Cantor Fitzgerald сделала крупное пожертвование в размере $10 млн на поддержку политических кандидатов, выступающих за развитие криптоиндустрии. Средства были направлены в суперкомитет политических действий (super PAC), возглавляемый исполнительным директором компании Tether.

Cantor Fitzgerald, ранее управляемая Говардом Лутником, является одной из крупнейших финансовых фирм на Уолл-стрит. Её решение поддержать криптодружественных политиков свидетельствует о растущем влиянии цифровых активов на традиционные финансовые институты.

Суперкомитет, получивший пожертвование, занимается финансированием избирательных кампаний кандидатов, которые выступают за благоприятное регулирование криптовалютного рынка. Это особенно актуально в свете продолжающихся дискуссий в Конгрессе США о создании чётких правил для криптоиндустрии.

Стоит отметить, что Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, активно участвует в лоббировании интересов криптосообщества. Исполнительный директор компании возглавляет данный суперкомитет, что подчёркивает стратегическую важность этой инициативы для всей индустрии.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это событие демонстрирует растущую институционализацию крипторынка. Крупные финансовые игроки начинают активно влиять на политический процесс, что может привести к более благоприятному регулированию криптовалют на международном уровне. Это особенно важно для майнеров и инвесторов, которые зависят от глобальной политики в области цифровых активов.