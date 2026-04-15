Cantor Fitzgerald пожертвовал $10 млн на поддержку криптодружественных кандидатов

Крупная финансовая компания Cantor Fitzgerald выделила $10 млн на поддержку политических кандидатов, выступающих за развитие криптоиндустрии.

В преддверии выборного сезона в США финансовая компания Cantor Fitzgerald сделала крупное пожертвование в размере $10 млн на поддержку политических кандидатов, выступающих за развитие криптоиндустрии. Средства были направлены в суперкомитет политических действий (super PAC), возглавляемый исполнительным директором компании Tether.

Cantor Fitzgerald, ранее управляемая Говардом Лутником, является одной из крупнейших финансовых фирм на Уолл-стрит. Её решение поддержать криптодружественных политиков свидетельствует о растущем влиянии цифровых активов на традиционные финансовые институты.

Суперкомитет, получивший пожертвование, занимается финансированием избирательных кампаний кандидатов, которые выступают за благоприятное регулирование криптовалютного рынка. Это особенно актуально в свете продолжающихся дискуссий в Конгрессе США о создании чётких правил для криптоиндустрии.

Стоит отметить, что Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, активно участвует в лоббировании интересов криптосообщества. Исполнительный директор компании возглавляет данный суперкомитет, что подчёркивает стратегическую важность этой инициативы для всей индустрии.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это событие демонстрирует растущую институционализацию крипторынка. Крупные финансовые игроки начинают активно влиять на политический процесс, что может привести к более благоприятному регулированию криптовалют на международном уровне. Это особенно важно для майнеров и инвесторов, которые зависят от глобальной политики в области цифровых активов.

Частые вопросы

Кто такой Говард Лутник?
Говард Лутник — бывший руководитель Cantor Fitzgerald, одной из крупнейших финансовых компаний на Уолл-стрит.
Что такое суперкомитет политических действий?
Суперкомитет политических действий (super PAC) — это организация, которая собирает средства для поддержки политических кандидатов или их избирательных кампаний.
Почему это важно для криптоиндустрии?
Этот шаг показывает, что крупные финансовые институты начинают активно влиять на политический процесс в пользу криптоиндустрии, что может привести к более благоприятному регулированию.

