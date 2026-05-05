Криптоплатформа Bullish объявила о приобретении компании Equiniti за $4,25 млрд, что эквивалентно примерно 390 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Сделка позволит Bullish интегрировать регулируемого агента по переводу ценных бумаг в свою экосистему.

Что зафиксировано

Bullish, известная своими услугами в области криптобирж и децентрализованных финансов, завершила сделку по покупке Equiniti, крупного поставщика услуг по управлению активами и регистрации ценных бумаг. Это крупнейшая сделка в истории Bullish и одна из самых значимых в индустрии токенизированных активов за последние годы.

Причины

Приобретение Equiniti позволит Bullish расширить свои возможности в области токенизации активов, включая акции, облигации и другие финансовые инструменты. Equiniti, как регулируемый агент по переводу ценных бумаг, обеспечит Bullish доступ к инфраструктуре, необходимой для работы с традиционными финансовыми рынками.

Цифры и метрики

Сумма сделки: $4,25 млрд (390 млрд рублей по курсу ЦБ РФ).

Equiniti обслуживает более 30 млн инвесторов и управляет активами на сумму более $1 трлн.

Bullish планирует увеличить объём токенизированных активов на своей платформе до $50 млрд в течение следующих двух лет.

Что будет дальше

После завершения сделки Bullish начнёт интеграцию технологий Equiniti в свою платформу, что позволит предложить клиентам полный цикл услуг по токенизации и управлению активами. Это может стать катализатором для роста рынка токенизированных ценных бумаг, особенно в регионах с развитой финансовой инфраструктурой, таких как Россия.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов эта сделка подчёркивает растущую значимость токенизированных активов. В условиях ограничений Минэнерго на майнинг в южных регионах РФ, токенизация может стать альтернативным направлением для инвестиций. В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция традиционных финансовых инструментов с блокчейн-технологиями открывает новые возможности для диверсификации портфелей.

Сделка Bullish и Equiniti демонстрирует, как блокчейн-технологии могут трансформировать традиционные финансовые рынки, предлагая новые инструменты для инвесторов и майнеров.