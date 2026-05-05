Bullish приобретает Equiniti за $4,25 млрд для развития токенизированных активов

Криптоплатформа Bullish завершила сделку по покупке Equiniti за $4,25 млрд, что усилит её позиции в сегменте токенизированных ценных бумаг.

Криптоплатформа Bullish объявила о приобретении компании Equiniti за $4,25 млрд, что эквивалентно примерно 390 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Сделка позволит Bullish интегрировать регулируемого агента по переводу ценных бумаг в свою экосистему.

Что зафиксировано

Bullish, известная своими услугами в области криптобирж и децентрализованных финансов, завершила сделку по покупке Equiniti, крупного поставщика услуг по управлению активами и регистрации ценных бумаг. Это крупнейшая сделка в истории Bullish и одна из самых значимых в индустрии токенизированных активов за последние годы.

Причины

Приобретение Equiniti позволит Bullish расширить свои возможности в области токенизации активов, включая акции, облигации и другие финансовые инструменты. Equiniti, как регулируемый агент по переводу ценных бумаг, обеспечит Bullish доступ к инфраструктуре, необходимой для работы с традиционными финансовыми рынками.

Цифры и метрики

  • Сумма сделки: $4,25 млрд (390 млрд рублей по курсу ЦБ РФ).
  • Equiniti обслуживает более 30 млн инвесторов и управляет активами на сумму более $1 трлн.
  • Bullish планирует увеличить объём токенизированных активов на своей платформе до $50 млрд в течение следующих двух лет.

Что будет дальше

После завершения сделки Bullish начнёт интеграцию технологий Equiniti в свою платформу, что позволит предложить клиентам полный цикл услуг по токенизации и управлению активами. Это может стать катализатором для роста рынка токенизированных ценных бумаг, особенно в регионах с развитой финансовой инфраструктурой, таких как Россия.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов эта сделка подчёркивает растущую значимость токенизированных активов. В условиях ограничений Минэнерго на майнинг в южных регионах РФ, токенизация может стать альтернативным направлением для инвестиций. В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция традиционных финансовых инструментов с блокчейн-технологиями открывает новые возможности для диверсификации портфелей.

Сделка Bullish и Equiniti демонстрирует, как блокчейн-технологии могут трансформировать традиционные финансовые рынки, предлагая новые инструменты для инвесторов и майнеров.

Частые вопросы

Как сделка Bullish и Equiniti повлияет на российский рынок?
Сделка может ускорить развитие токенизированных активов в России, предоставив новые инструменты для инвестиций и управления активами.
Какие возможности открывает токенизация для российских майнеров?
Токенизация позволяет майнерам диверсифицировать портфели, особенно в условиях ограничений на майнинг в южных регионах РФ.
Каковы планы Bullish после приобретения Equiniti?
Bullish планирует увеличить объём токенизированных активов на своей платформе до $50 млрд в течение следующих двух лет.

