Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) начало консультации по новым правилам для криптовалютного рынка, включая стейблкоины, торговлю и стейкинг. Эти меры предваряют полноценное крипторегулирование, которое должно вступить в силу к 2027 году.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о начале публичных консультаций, касающихся будущих правил регулирования криптовалютного рынка. Инициатива направлена на сбор мнений участников индустрии и общественности по ключевым аспектам, таким как стейблкоины, торговые операции с криптоактивами и механизмы стейкинга. Эти шаги являются частью подготовки к внедрению комплексной нормативно-правовой базы для криптовалют, полноценное функционирование которой ожидается к 2027 году.

Предложенные руководством FCA положения затрагивают широкий спектр вопросов, связанных с функционированием криптоактивов. В частности, регулятор стремится определить четкие рамки для эмитентов стейблкоинов, устанавливая требования к их резервам, прозрачности и механизмам обеспечения стабильности курса. Это критически важно для защиты потребителей и предотвращения системных рисков, которые могут возникнуть в случае коллапса крупного стейблкоина. Для торговых платформ FCA планирует ввести лицензирование, требования к капиталу, а также правила, касающиеся предотвращения манипулирования рынком и обеспечения справедливой торговли. В отношении стейкинга обсуждаются вопросы раскрытия информации о рисках, а также о том, как должны быть защищены активы пользователей, переданные в стейкинг.

Данный этап консультаций является продолжением более широкой стратегии правительства Великобритании по созданию благоприятной, но при этом регулируемой среды для развития криптоиндустрии. Цель состоит в том, чтобы Великобритания могла занять лидирующие позиции в сфере инноваций, одновременно обеспечивая высокий уровень защиты инвесторов и финансовой стабильности. Ожидается, что к 2027 году будет сформирован полноценный законодательный акт, который охватит все аспекты функционирования криптоактивов, от выпуска до обращения и налогообложения. Это позволит интегрировать криптовалюты в существующую финансовую систему, минимизируя при этом потенциальные угрозы.

Для майнеров и операторов криптобизнеса в СНГ, особенно тех, кто рассматривает Великобританию как потенциальный рынок для расширения или привлечения инвестиций, эти изменения имеют существенное значение. Ужесточение регулирования может означать повышение требований к комплаенсу, необходимость получения дополнительных лицензий и адаптацию бизнес-моделей под новые стандарты. Это также может повлиять на доступность банковских услуг для криптокомпаний и стоимость ведения бизнеса. Однако, с другой стороны, четкие и понятные правила могут повысить доверие институциональных инвесторов и открыть новые возможности для роста и развития в долгосрочной перспективе.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Инициатива британского регулятора FCA по разработке комплексных правил для криптовалютного рынка, включая стейблкоины, торговлю и стейкинг, является важным шагом к формированию глобальных стандартов регулирования. Для инвесторов и участников криптоиндустрии из России и стран СНГ это означает, что ведущие мировые юрисдикции активно работают над легализацией и интеграцией криптовалют в традиционную финансовую систему. Хотя прямого влияния на российский рынок эти правила не окажут, они могут служить ориентиром для будущих регуляторных решений в других странах. Кроме того, ужесточение требований к прозрачности и защите инвесторов в Великобритании может повысить общую надежность криптоактивов, что косвенно выгодно всем участникам рынка.