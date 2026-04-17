Федеральная полиция Бразилии завершила крупную спецоперацию, направленную на пресечение схемы отмывания денег, которая охватила более 1,6 млрд бразильских реалов (около $322 млн). В рамках расследования были выявлены связи между нелегальными ставками, цифровыми лотереями, криптовалютными транзакциями и сетью инфлюенсеров. Среди фигурантов дела оказались популярные артисты и медийные личности.

Как раскрыли схему

Ключевым элементом расследования стало резервное копирование данных в iCloud, которое позволило правоохранителям восстановить полную финансовую структуру преступной группы. Файлы, изъятые из облачного хранилища бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, содержали банковские выписки, платежные подтверждения, переписку, корпоративные документы и данные о криптоактивах. Эти материалы помогли установить связи между финансовыми посредниками, фиктивными компаниями, артистами и криптокошельками.

Роль звезд шоу-бизнеса

Среди задержанных фигурируют популярные исполнители MC Ryan SP и MC Poze do Rodo. По версии следствия, MC Ryan SP использовал компании, связанные с музыкальным продакшеном и развлечениями, для смешивания легальных доходов с незаконными средствами. Полученные деньги реинвестировались в недвижимость, автомобили класса luxury, ювелирные изделия и криптовалюты. MC Poze do Rodo, в свою очередь, был связан с финансовыми структурами, через которые проходили средства от нелегальных ставок и цифровых лотерей.

Реакция правоохранителей

Полиция также заблокировала криптоактивы на ведущих биржах, включая Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin и Foxbit. Операция стала продолжением расследований Narco Vela и Narco Bet, начатых еще в 2025 году. По данным следствия, через раскрытую инфраструктуру могли проходить средства от международного наркотрафика, мошеннических онлайн-махинаций и переводов за границу.

Что это значит: данный случай подчеркивает растущую роль криптовалют в отмывании денег и необходимость усиления контроля за их использованием. Для пользователей из РФ и СНГ это напоминание о важности соблюдения законодательства и осторожности при работе с цифровыми активами.