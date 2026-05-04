Центральный банк Бразилии с 1 октября вводит запрет на использование криптовалют для международных переводов, затрагивая стейблкоины и биткоин. Это решение может повлиять на глобальный крипторынок и подходы к регулированию цифровых активов в развивающихся странах.

С 1 октября 2024 года поставщики электронных валютных операций (eFX) в Бразилии столкнутся с новыми ограничениями: Центральный банк страны запретил использование стейблкоинов и других криптовалют, включая биткоин, для международных денежных переводов. Это решение, объявленное регулятором, направлено на усиление контроля над трансграничными финансовыми потоками и может стать прецедентом для других развивающихся экономик.

Кто, сколько, когда

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2024 года. Они касаются всех поставщиков электронных валютных операций (eFX), которые ранее могли использовать цифровые активы как средство для осуществления международных платежей. Запрет распространяется на широкий спектр криптовалют, включая наиболее популярные стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, и биткоин (BTC).

Бразилия является одной из крупнейших экономик Латинской Америки с ВВП около $2,1 трлн. Объём криптовалютных транзакций в стране демонстрировал стабильный рост, особенно в сегменте международных переводов, где цифровые активы предлагали более быстрые и дешёвые альтернативы традиционным банковским каналам. Например, в 2023 году объём P2P-торговли биткоином в Бразилии превысил $100 млн, что подчёркивает значимость криптовалют для населения и бизнеса. Запрет на использование криптовалют для трансграничных платежей может существенно сократить этот объём, перенаправив потоки обратно в традиционные финансовые системы или в менее регулируемые каналы.

Как это работает технически

Решение ЦБ Бразилии не означает полный запрет на владение или торговлю криптовалютами внутри страны. Оно направлено исключительно на их использование в качестве инструмента для международных денежных переводов. Технически, поставщики eFX больше не смогут принимать криптовалюты от отправителей или конвертировать их в фиат для получателей за рубежом. Вместо этого им придётся использовать традиционные банковские каналы, такие как SWIFT, или другие лицензированные фиатные платёжные системы.

Это изменение затрагивает операторов, которые ранее использовали стейблкоины (например, USDT, USDC) для обеспечения ликвидности и скорости при международных транзакциях. Механизм работы таких сервисов часто включал конвертацию фиатных средств отправителя в стейблкоины, их быструю пересылку на счёт получателя или партнёрской организации в другой стране, а затем обратную конвертацию в местную фиатную валюту. Теперь эта цепочка будет нарушена, что приведёт к увеличению времени и стоимости международных переводов для бразильских пользователей.

Реакция конкурентов

Решение бразильского регулятора может вызвать цепную реакцию в других странах Латинской Америки и за её пределами. В мае 2024 года Сальвадор, напротив, активно продвигал биткоин как законное платёжное средство, в том числе для международных расчётов, демонстрируя полярные подходы к регулированию. Мексика и Аргентина также находятся в процессе формирования своих регуляторных рамок для криптовалют, и бразильский прецедент может повлиять на их окончательные решения.

Крупные международные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, которые экспериментировали с интеграцией криптовалют и блокчейн-технологий для трансграничных платежей, могут пересмотреть свои стратегии в регионе. Для них это может означать как потерю потенциального рынка для крипто-ориентированных продуктов, так и усиление позиций традиционных фиатных сервисов. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные запреты могут замедлить глобальное принятие криптовалют в качестве полноценного платёжного средства на 1-2 года, особенно в сегменте трансграничных переводов.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов бразильский прецедент имеет несколько важных аспектов. Во-первых, он подчёркивает риски, связанные с регуляторными изменениями в разных юрисдикциях. Российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает прямого запрета на использование криптовалют для международных переводов, но и не регулирует их как законное платёжное средство. При этом, по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, многие российские майнеры и инвесторы активно используют криптовалюты для трансграничных расчётов, обходя ограничения традиционных банковских каналов.

Во-вторых, подобные запреты могут косвенно повлиять на ликвидность глобальных крипторынков, что, в свою очередь, может отразиться на ценах активов, добываемых российскими майнерами. Снижение объёмов использования криптовалют для платежей в одной из крупных экономик может привести к временному падению спроса. Российские майнеры, особенно те, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильном и предсказуемом рынке для реализации добытых активов. Любые ограничения на международные переводы могут усложнить вывод средств и повлиять на рентабельность их операций.

Наконец, бразильский кейс может стать сигналом для российских регуляторов. Хотя Минфин и ЦБ РФ имеют разные позиции по регулированию криптовалют, тенденция к усилению контроля над трансграничными операциями с цифровыми активами наблюдается во многих странах. Это может привести к более жёстким требованиям к идентификации пользователей (KYC) и отчётности по криптовалютным операциям в России, что повлияет на удобство и анонимность для российских майнеров и инвесторов.

Итог: Решение ЦБ Бразилии о запрете использования криптовалют для международных переводов с 1 октября 2024 года является значимым событием, которое демонстрирует стремление регуляторов к усилению контроля над финансовыми потоками. Этот шаг может повлиять на глобальный крипторынок, изменить стратегии платёжных систем и стать прецедентом для других развивающихся стран. Для российских майнеров и инвесторов это напоминание о необходимости учитывать регуляторные риски и возможные изменения в ликвидности рынка при планировании своих операций.