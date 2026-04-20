Масштабы нелегального майнинга в России

Подавляющее большинство участников российского рынка майнинга криптовалют остаются в «серой» зоне. Согласно информации, озвученной Анатолием Аксаковым, главой комитета Государственной Думы по финансовому рынку, из приблизительно 200 тысяч майнеров, действующих на территории России, лишь около 5,5 тысяч официально зарегистрировали свою деятельность. Это означает, что почти 97% майнеров продолжают работать вне правового поля, что вызывает обеспокоенность у властей.

Такая массовая нелегальная добыча цифровых активов, в которой задействовано около 190 тысяч человек, негативно сказывается как на деятельности предприятий, так и на рядовых гражданах. Особенно остро проблема проявляется в регионах с дефицитом энергетических мощностей, где правительство уже ввело запреты на майнинг. Однако параллельно с этим власти разрабатывают механизмы для легализации отрасли в энергоизбыточных субъектах федерации, стремясь создать благоприятные условия для законной добычи криптовалют.

Экономические последствия и регуляторные инициативы

Логика законодателей проста: если майнинговое оборудование размещается в регионах с избытком электроэнергии, оно не только способствует генерации криптовалют, но и потенциально может приносить значительные налоговые поступления в бюджет. Анатолий Аксаков оценивает потенциальный вклад легализованных майнеров в государственную казну в десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры, социальные программы или другие государственные нужды.

Однако, к сожалению для властей, предварительные расчеты налоговых поступлений от майнеров на 2025 год показывают, что участники криптосообщества не спешат выходить из тени. Ожидается, что казна получит лишь около 9% от предполагаемой суммы налогов, которую планировали собрать регуляторы. Одной из ключевых причин такого низкого показателя может быть нежелание участников криптоиндустрии легализоваться на фоне существующего регуляторного давления и неопределенности.

Перспективы регулирования и вызовы для майнеров

Нормативно-правовая база для регулирования криптовалютного рынка в России находится в стадии активного формирования. 1 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который призван установить основные правила регулирования крипторынка. В случае его принятия, закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Ранее редакция BeInCrypto подробно анализировала этот законопроект, указывая на потенциальные риски и вызовы, которые он может создать для рынка.

Для майнеров ASIC-устройств и другого специализированного оборудования текущая ситуация означает продолжение работы в условиях правовой неопределенности. С одной стороны, сохраняется риск ужесточения контроля и возможных санкций за нелегальную деятельность. С другой стороны, отсутствие четких и выгодных правил легализации не стимулирует переход в правовое поле. Майнерам следует внимательно отслеживать изменения в законодательстве и быть готовыми к адаптации своих бизнес-процессов. Важно учитывать не только стоимость электроэнергии, но и потенциальные налоговые обязательства, а также риски, связанные с конфискацией оборудования или штрафами.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-майнеров текущая ситуация остается сложной и неопределенной. Высокий процент нелегальных операций указывает на то, что существующие регуляторные инициативы пока не достигли своей цели по массовой легализации отрасли. Это создает риски как для самих майнеров, так и для энергетической системы страны. В условиях, когда законопроект о регулировании криптовалют еще не принят и вступит в силу лишь через несколько лет, майнерам необходимо проявлять осторожность. Рекомендуется внимательно изучать все изменения в законодательстве, оценивать риски и возможности, а также по возможности консультироваться с юристами, специализирующимися на криптовалютном праве, чтобы минимизировать потенциальные проблемы и подготовиться к будущим условиям работы.