В Китае расследуется дело о мошенничестве на $5,13 млн, связанное с инвестициями в токены и метавселенную. Жертвами стали более 130 инвесторов.

В китайском городе Тайчжоу правоохранительные органы начали расследование крупного случая мошенничества, связанного с криптовалютными инвестициями. Согласно официальному заявлению местной полиции, сумма ущерба составила 35 млн юаней, что эквивалентно $5,13 млн. В качестве жертв фигурируют более 130 инвесторов.

Мошенническая схема была связана с продвижением токенов GDFC, а также проектов в области метавселенной. Подозреваемые убеждали граждан вкладывать средства в якобы перспективные активы, обещая высокую доходность. Однако вместо прибыли инвесторы столкнулись с полной потерей своих средств.

Данный случай стал одним из многих в череде криптовалютных мошенничеств в Китае. Несмотря на строгие меры регулирования и запрет на операции с криптовалютами, подобные схемы продолжают появляться, эксплуатируя недостаточную осведомлённость граждан о рисках цифровых активов.

Китайские власти активно борются с нелегальной криптовалютной деятельностью, проводя рейды и блокируя подозрительные платформы. Однако, как показывает текущее расследование, мошенники находят новые способы обмана, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Что это значит: Для инвесторов из России и СНГ этот случай служит напоминанием о необходимости тщательной проверки любых криптовалютных проектов перед вложением средств. Даже в странах с жёстким регулированием, таких как Китай, мошеннические схемы продолжают существовать, что подчёркивает важность осторожности и образования в области цифровых активов.