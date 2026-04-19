Магазин
LIVE
BTC $74,446 ▼ 1.39% ETH $2,278 ▼ 2.57% BNB $620.92 ▼ 0.66% SOL $84.04 ▼ 1.83% XRP $1.4100 ▼ 1.52% TON $1.3000 ▲ 2.15%
Регулирование

Более 130 китайских инвесторов потеряли $5,13 млн в мошеннической схеме с токенами

В Китае расследуется дело о мошенничестве на $5,13 млн, связанное с инвестициями в токены и метавселенную. Жертвами стали более 130 инвесторов.

В китайском городе Тайчжоу правоохранительные органы начали расследование крупного случая мошенничества, связанного с криптовалютными инвестициями. Согласно официальному заявлению местной полиции, сумма ущерба составила 35 млн юаней, что эквивалентно $5,13 млн. В качестве жертв фигурируют более 130 инвесторов.

Мошенническая схема была связана с продвижением токенов GDFC, а также проектов в области метавселенной. Подозреваемые убеждали граждан вкладывать средства в якобы перспективные активы, обещая высокую доходность. Однако вместо прибыли инвесторы столкнулись с полной потерей своих средств.

Данный случай стал одним из многих в череде криптовалютных мошенничеств в Китае. Несмотря на строгие меры регулирования и запрет на операции с криптовалютами, подобные схемы продолжают появляться, эксплуатируя недостаточную осведомлённость граждан о рисках цифровых активов.

Китайские власти активно борются с нелегальной криптовалютной деятельностью, проводя рейды и блокируя подозрительные платформы. Однако, как показывает текущее расследование, мошенники находят новые способы обмана, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Что это значит: Для инвесторов из России и СНГ этот случай служит напоминанием о необходимости тщательной проверки любых криптовалютных проектов перед вложением средств. Даже в странах с жёстким регулированием, таких как Китай, мошеннические схемы продолжают существовать, что подчёркивает важность осторожности и образования в области цифровых активов.

Частые вопросы

Что произошло в Китае?
В китайском городе Тайчжоу расследуется дело о мошенничестве на $5,13 млн, связанное с инвестициями в токены GDFC и проекты метавселенной.
Сколько инвесторов пострадало?
Жертвами мошеннической схемы стали более 130 инвесторов, которые потеряли свои средства.
Что делать инвесторам из РФ?
Инвесторам следует тщательно проверять криптовалютные проекты, избегать сомнительных предложений и повышать финансовую грамотность в области цифровых активов.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

