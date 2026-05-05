Американские биткоин-ETF BlackRock и Fidelity зафиксировали третий день подряд приток средств на сумму $532 млн, что усиливает интерес институциональных инвесторов.

Почему институциональные инвесторы продолжают вкладывать в биткоин-ETF даже после халвинга? Ответ кроется в цифрах: за третий день подряд американские спотовые биткоин-ETF привлекли $532 млн, причём основными драйверами стали BlackRock и Fidelity.

Триггер события

В понедельник, 13 мая 2024 года, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали приток средств на сумму $532 млн. Это уже третий день подряд, когда объём входящих инвестиций превышает $500 млн. Лидерами по привлечению стали BlackRock и Fidelity, которые вместе аккумулировали более 70% от общего объёма.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Подобный устойчивый приток средств в биткоин-ETF наблюдался впервые с момента их запуска в январе 2024 года. Для сравнения, в феврале средний дневной приток составлял около $200 млн, а в марте — $300 млн. В апреле, после халвинга, объёмы временно снизились до $150 млн в день, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Цифры, которые меняют картину

Общий объём активов под управлением биткоин-ETF превысил $60 млрд.

BlackRock и Fidelity контролируют более 50% рынка спотовых биткоин-ETF.

Средний дневной приток за последнюю неделю составил $450 млн.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Рост интереса к биткоин-ETF может усилить давление на регуляторов в других странах, включая Россию. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это эквивалентно притоку более 48 млрд ₽ за три дня. В редакции MinerWorld отмечают, что такой объём инвестиций может подтолкнуть российские финансовые институты к более активному участию в крипторынке, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы на электричество составляют 3-4 ₽ за кВт·ч.

Устойчивый приток средств в биткоин-ETF подтверждает растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютам, что может стать катализатором для дальнейшего развития рынка.