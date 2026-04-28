Макро

Биткоин выше $80 000: макроэкономика против ожиданий

Ожидания быстрого возвращения биткоина к $80 000 сталкиваются с макроэкономическими реалиями. Высокие процентные ставки и инфляция давят на рисковые активы.

Несмотря на оптимизм некоторых участников рынка, ожидающих скорого возвращения биткоина к отметке $80 000, текущие макроэкономические условия указывают на более сдержанный сценарий. Исторически, периоды высокой инфляции и жёсткой монетарной политики не способствовали значительному росту рисковых активов, к которым относится и биткоин.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, после халвинга биткоина, который произошёл в апреле 2024 года, рынок ожидает фазу бурного роста. Однако текущая ситуация отличается от предыдущих циклов. В мае 2024 года, после предыдущего халвинга, наблюдался быстрый подъём цены, подкреплённый мягкой денежно-кредитной политикой центробанков и низкими процентными ставками. Тогда инвесторы активно искали альтернативы традиционным активам, что стимулировало приток капитала в криптовалюты. Сейчас же глобальная экономика находится в условиях повышенной инфляции и высоких процентных ставок, что делает заимствования дороже и снижает аппетит к риску. Подробнее — Antminer S-серии.

Многие инвесторы, привыкшие к бычьим циклам после халвингов, игнорируют сигналы от Федеральной резервной системы США и других центральных банков. Эти институты продолжают демонстрировать приверженность борьбе с инфляцией, что подразумевает сохранение высоких ставок на более длительный срок. Такая политика сокращает ликвидность на рынках и делает менее привлекательными активы, не приносящие процентного дохода.

Реальные данные

По состоянию на конец апреля 2026 года, биткоин торгуется значительно ниже пиковых значений, достигнутых в предыдущем цикле. Индекс потребительских цен (CPI) в США остаётся выше целевых 2%, что вынуждает ФРС удерживать ключевую ставку на уровне, не способствующем притоку капитала в высокорисковые активы. Например, доходность по краткосрочным казначейским облигациям США превышает 5%, предлагая инвесторам относительно безопасную альтернативу с гарантированным доходом.

Объёмы торгов на спотовых и деривативных рынках биткоина также демонстрируют снижение по сравнению с пиковыми значениями 2024 года. Это указывает на уменьшение спекулятивной активности и более осторожное поведение участников рынка. По нашим наблюдениям, институциональные инвесторы, которые активно входили в рынок через ETF в 2024 году, сейчас занимают выжидательную позицию, перераспределяя часть капитала в менее волатильные инструменты.

В апреле 2026 года курс рубля к доллару находится около 90-95 ₽ за $1, что также влияет на рентабельность майнинга и инвестиций в биткоин для российских участников рынка. При стабильном курсе рубля, доходы от майнинга в долларах конвертируются в рубли по менее выгодному курсу, чем в периоды ослабления национальной валюты. Для российских майнеров это означает рост спроса на модели MicroBT.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Текущая макроэкономическая ситуация выгодна крупным институциональным инвесторам, обладающим значительными резервами. Они могут использовать периоды коррекции для накопления активов по более низким ценам. Для них снижение волатильности и стабилизация рынка создают возможности для стратегического входа, а не для краткосрочных спекуляций. Также выгоду получают держатели фиатных активов, поскольку их покупательная способность в условиях высоких процентных ставок сохраняется лучше, чем у держателей волатильных криптовалют.

Напротив, розничные инвесторы и мелкие майнеры сталкиваются с трудностями. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заёмных средств, что делает менее привлекательным использование кредитного плеча для инвестиций. Майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, ощущают давление. Снижение цены биткоина при сохранении высоких операционных расходов (электроэнергия, обслуживание оборудования) сокращает их маржинальность. Для российских майнеров, которые продают добытый биткоин за доллары, а затем конвертируют их в рубли для покрытия расходов, укрепление рубля к доллару также снижает фактическую выручку в национальной валюте.

Российский контекст

Для российского криптосообщества текущие макроэкономические тренды имеют особое значение. Легализация майнинга через реестр ФНС и развитие промышленных майнинг-площадок в Сибири продолжаются, но прибыльность этого бизнеса напрямую зависит от цены биткоина и курса рубля. При падении цены биткоина, рентабельность майнинга снижается, что может замедлить темпы строительства новых дата-центров и модернизации существующих. Российские майнеры, которые платят налоги (НДФЛ 13%/15% или налог на прибыль 25% для юрлиц) с рублёвой выручки, при снижении курса доллара получают меньше рублей за каждый добытый биткоин, что уменьшает налогооблагаемую базу, но и общую прибыль.

Доступ к инфраструктуре, такой как хостинг, ремонт и комплектующие, также зависит от общей экономической ситуации. При снижении доходности майнинга, спрос на эти услуги может сократиться, что повлияет на развитие всей экосистемы. В условиях глобальной экономической неопределённости, российские инвесторы и майнеры вынуждены более тщательно оценивать риски и возможности, учитывая как внутренние, так и внешние факторы, включая действие ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и разъяснения ФНС по налогообложению. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнинг-хостинг в дата-центре.

Частые вопросы

Почему биткоин не растёт до $80 000, несмотря на халвинг?
Макроэкономические факторы, такие как высокая инфляция и жёсткая монетарная политика центральных банков, включая ФРС США, сдерживают рост рисковых активов. Высокие процентные ставки делают традиционные инвестиции более привлекательными, снижая приток капитала в криптовалюты.
Как текущая ситуация влияет на российских майнеров?
Снижение цены биткоина при сохранении высоких тарифов на электроэнергию (3-5 ₽/кВт·ч в регионах РФ) сокращает маржинальность майнинга. Укрепление рубля к доллару (около 90-95 ₽ за $1) также уменьшает рублёвую выручку от продажи биткоина, что влияет на налогооблагаемую базу (НДФЛ 13%/15% или налог на прибыль 25%).
Кому выгодна текущая макроэкономическая обстановка?
Текущая ситуация выгодна крупным институциональным инвесторам, которые могут использовать периоды коррекции для стратегического накопления активов. Также выгоду получают держатели фиатных активов, поскольку высокие процентные ставки поддерживают их покупательную способность.

