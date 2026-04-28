Несмотря на оптимизм некоторых участников рынка, ожидающих скорого возвращения биткоина к отметке $80 000, текущие макроэкономические условия указывают на более сдержанный сценарий. Исторически, периоды высокой инфляции и жёсткой монетарной политики не способствовали значительному росту рисковых активов, к которым относится и биткоин.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, после халвинга биткоина, который произошёл в апреле 2024 года, рынок ожидает фазу бурного роста. Однако текущая ситуация отличается от предыдущих циклов. В мае 2024 года, после предыдущего халвинга, наблюдался быстрый подъём цены, подкреплённый мягкой денежно-кредитной политикой центробанков и низкими процентными ставками. Тогда инвесторы активно искали альтернативы традиционным активам, что стимулировало приток капитала в криптовалюты. Сейчас же глобальная экономика находится в условиях повышенной инфляции и высоких процентных ставок, что делает заимствования дороже и снижает аппетит к риску.

Многие инвесторы, привыкшие к бычьим циклам после халвингов, игнорируют сигналы от Федеральной резервной системы США и других центральных банков. Эти институты продолжают демонстрировать приверженность борьбе с инфляцией, что подразумевает сохранение высоких ставок на более длительный срок. Такая политика сокращает ликвидность на рынках и делает менее привлекательными активы, не приносящие процентного дохода.

Реальные данные

По состоянию на конец апреля 2026 года, биткоин торгуется значительно ниже пиковых значений, достигнутых в предыдущем цикле. Индекс потребительских цен (CPI) в США остаётся выше целевых 2%, что вынуждает ФРС удерживать ключевую ставку на уровне, не способствующем притоку капитала в высокорисковые активы. Например, доходность по краткосрочным казначейским облигациям США превышает 5%, предлагая инвесторам относительно безопасную альтернативу с гарантированным доходом.

Объёмы торгов на спотовых и деривативных рынках биткоина также демонстрируют снижение по сравнению с пиковыми значениями 2024 года. Это указывает на уменьшение спекулятивной активности и более осторожное поведение участников рынка. По нашим наблюдениям, институциональные инвесторы, которые активно входили в рынок через ETF в 2024 году, сейчас занимают выжидательную позицию, перераспределяя часть капитала в менее волатильные инструменты.

В апреле 2026 года курс рубля к доллару находится около 90-95 ₽ за $1, что также влияет на рентабельность майнинга и инвестиций в биткоин для российских участников рынка. При стабильном курсе рубля, доходы от майнинга в долларах конвертируются в рубли по менее выгодному курсу, чем в периоды ослабления национальной валюты.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Текущая макроэкономическая ситуация выгодна крупным институциональным инвесторам, обладающим значительными резервами. Они могут использовать периоды коррекции для накопления активов по более низким ценам. Для них снижение волатильности и стабилизация рынка создают возможности для стратегического входа, а не для краткосрочных спекуляций. Также выгоду получают держатели фиатных активов, поскольку их покупательная способность в условиях высоких процентных ставок сохраняется лучше, чем у держателей волатильных криптовалют.

Напротив, розничные инвесторы и мелкие майнеры сталкиваются с трудностями. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заёмных средств, что делает менее привлекательным использование кредитного плеча для инвестиций. Майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, ощущают давление. Снижение цены биткоина при сохранении высоких операционных расходов (электроэнергия, обслуживание оборудования) сокращает их маржинальность. Для российских майнеров, которые продают добытый биткоин за доллары, а затем конвертируют их в рубли для покрытия расходов, укрепление рубля к доллару также снижает фактическую выручку в национальной валюте.

Российский контекст

Для российского криптосообщества текущие макроэкономические тренды имеют особое значение. Легализация майнинга через реестр ФНС и развитие промышленных майнинг-площадок в Сибири продолжаются, но прибыльность этого бизнеса напрямую зависит от цены биткоина и курса рубля. При падении цены биткоина, рентабельность майнинга снижается, что может замедлить темпы строительства новых дата-центров и модернизации существующих. Российские майнеры, которые платят налоги (НДФЛ 13%/15% или налог на прибыль 25% для юрлиц) с рублёвой выручки, при снижении курса доллара получают меньше рублей за каждый добытый биткоин, что уменьшает налогооблагаемую базу, но и общую прибыль.

Доступ к инфраструктуре, такой как хостинг, ремонт и комплектующие, также зависит от общей экономической ситуации. При снижении доходности майнинга, спрос на эти услуги может сократиться, что повлияет на развитие всей экосистемы. В условиях глобальной экономической неопределённости, российские инвесторы и майнеры вынуждены более тщательно оценивать риски и возможности, учитывая как внутренние, так и внешние факторы, включая действие ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и разъяснения ФНС по налогообложению.