Курс биткоина (BTC) начал восстанавливаться после недавней коррекции, приблизившись к отметке $74,5 тыс. Это происходит на фоне нового ралли на фондовом рынке США, где основные индексы второй день подряд обновляют исторические максимумы.

Согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации биткоин торгуется на уровне $74,2 тыс., демонстрируя рост на 2,5% за последние 24 часа. Рынок криптовалют в целом показывает признаки восстановления после недавнего снижения, вызванного фиксацией прибыли инвесторами.

Фондовый рынок США также продолжает демонстрировать уверенный рост. Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку 5,200 пунктов, а Nasdaq Composite также обновил рекордные значения. Это свидетельствует о сохраняющемся оптимизме инвесторов, несмотря на высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность.

Аналитики отмечают, что восстановление биткоина происходит на фоне растущего интереса институциональных инвесторов к криптовалютным активам. Одним из ключевых драйверов роста остается ожидание одобрения спотовых биткоин-ETF в США, что может открыть доступ к рынку для новых категорий инвесторов.

Что это значит для России и СНГ? Рост биткоина и фондового рынка США может оказать положительное влияние на настроения локальных инвесторов. Однако стоит учитывать, что российский рынок криптовалют остается в значительной степени изолированным из-за регуляторных ограничений. Инвесторам рекомендуется внимательно отслеживать глобальные тренды, но принимать решения с учетом локальных рисков.