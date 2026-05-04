Биткоин (BTC) потерял более 2% своей стоимости, опустившись с пика в $80 594 до $79 000 за считанные минуты после публикации иранским агентством Fars ложного сообщения о ракетном ударе по военному кораблю США. Эта новость, впоследствии опровергнутая американской стороной, вызвала резкое, но кратковременное падение на криптовалютном рынке, затронув также Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), которые показали снижение до 5%.

Хронология событий

Утром 4 мая 2026 года, по московскому времени, иранское информационное агентство Fars News Agency опубликовало сообщение о том, что две ракеты якобы поразили военный корабль США в регионе. Эта новость мгновенно распространилась, вызвав панику на мировых финансовых рынках. Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%, а криптовалютные активы, традиционно чувствительные к геополитическим рискам, отреагировали резким снижением. Биткоин, который незадолго до этого торговался выше $80 500, быстро опустился до уровня $79 000. Вслед за ним Ethereum упал с $4 200 до $4 000, Solana потеряла около 4,5% стоимости, а Dogecoin снизился более чем на 5%.

Через короткое время, примерно через 30-40 минут после публикации, официальные представители США опровергли информацию о каком-либо ракетном ударе. Было заявлено, что никаких инцидентов с американскими военными кораблями не происходило. После этого опровержения рынки начали восстанавливаться, и криптовалюты частично отыграли потери. Однако волатильность сохранялась в течение нескольких часов, демонстрируя чувствительность цифровых активов к фейковым новостям и геополитической напряженности. Подобные реакции рынка наблюдались и ранее, например, в мае 2024 года, когда ложные сообщения о регулировании в Китае также приводили к краткосрочным обвалам.

Ключевые цифры и метрики

Падение Биткоина: Снижение на $1 594, или около 2%, с $80 594 до $79 000.

Падение Ethereum: Около 4,8% с $4 200 до $4 000.

Падение Solana: Приблизительно 4,5%.

Падение Dogecoin: Более 5%.

Рост нефти: Краткосрочный скачок цен на нефть марки Brent на 5%.

Время реакции рынка: Менее 15 минут от публикации новости до начала падения.

Время восстановления: Частичное восстановление в течение 1-2 часов после опровержения.

Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась на несколько десятков миллиардов долларов за этот короткий период. Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) временно сместился в сторону «страха», хотя быстро вернулся к прежним значениям после прояснения ситуации. Ликвидации на фьючерсных рынках, по предварительным данным, составили около $150 млн по длинным позициям за час.

Что говорят участники рынка

Многие аналитики и трейдеры выразили обеспокоенность по поводу влияния дезинформации на высоколиквидные рынки. Представитель крупной аналитической платформы отметил: «Фейковые новости могут вызвать мгновенную реакцию, особенно в условиях геополитической напряженности». Он также подчеркнул, что алгоритмическая торговля усиливает эти эффекты, поскольку боты реагируют на ключевые слова и заголовки быстрее, чем люди успевают проверить информацию. Некоторые участники рынка призвали к более строгой верификации источников информации, особенно когда речь идет о потенциально дестабилизирующих новостях.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов подобные события имеют прямое влияние на рублевую выручку и инвестиционный портфель. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, падение Биткоина на $1 594 означает снижение потенциальной выручки от майнинга на 143 460 – 151 430 рублей за один BTC. Это особенно ощутимо для промышленных майнинг-ферм, расположенных в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Даже при низких затратах на электроэнергию, резкие колебания цены могут существенно влиять на маржинальность и окупаемость оборудования.

Кроме того, волатильность влияет на налогообложение. Российские майнеры, которые продают криптовалюту, должны учитывать НДФЛ 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей) с прибыли. Частые и резкие колебания усложняют планирование налоговой нагрузки. По нашим наблюдениям, подобные краткосрочные обвалы часто используются крупными игроками для накопления активов, что может быть интересным для российских инвесторов, готовых к повышенным рискам. Развитие инфраструктуры хостинга в Сибири и рост числа промышленных майнинг-площадок в РФ делают российский рынок все более чувствительным к глобальным ценовым движениям, а доступность комплектующих и ремонтных услуг становится критически важной в условиях высокой волатильности.

Инцидент с ложным сообщением иранского агентства Fars подчеркивает уязвимость криптовалютных рынков к дезинформации и геополитическим факторам. Несмотря на быстрое восстановление, он служит напоминанием о необходимости тщательной проверки источников информации и управлении рисками для всех участников рынка, включая российских майнеров и инвесторов.