Биткоин столкнулся с краткосрочным давлением продаж после достижения $76 000

Аналитическая платформа CryptoQuant предупреждает о возможном краткосрочном давлении продаж на биткоин (BTC) после того, как криптовалюта достигла многомесячного максимума в $76 000. По данным компании, инвесторы начали активно перемещать значительные объемы биткоинов на централизованные биржи, что традиционно является предвестником увеличения предложения на рынке и, как следствие, потенциального снижения цены.

В отчете CryptoQuant, опубликованном 12 июня, отмечается, что приток биткоинов на биржи достиг пиковых значений, не наблюдавшихся с марта 2024 года. Этот показатель, известный как «приток на биржи всех майнеров» (All Exchanges Inflow Mean), отражает средний объем BTC, поступающий на торговые площадки. Его резкий рост часто интерпретируется как сигнал к фиксации прибыли крупными держателями или майнерами, которые готовятся продать свои активы.

Достижение отметки в $76 000 стало значительным событием для биткоина, однако последующее увеличение притока на биржи указывает на то, что многие участники рынка рассматривают текущие уровни как благоприятные для реализации накопленных активов. Это может привести к формированию временного потолка цены, прежде чем BTC сможет продолжить восходящее движение. Исторически, подобные всплески притока на биржи часто предшествовали коррекциям или периодам консолидации на рынке.

Аналитики CryptoQuant также обращают внимание на то, что текущая ситуация напоминает динамику, наблюдавшуюся в марте, когда биткоин также демонстрировал сильный рост, а затем сталкивался с коррекцией на фоне увеличения предложения на биржах. Это подчеркивает цикличность рынка и важность отслеживания ончейн-метрик для прогнозирования краткосрочных движений цены.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-майнеров и инвесторов текущая ситуация означает необходимость повышенной осторожности. Увеличение давления продаж может привести к краткосрочной коррекции цены биткоина, что повлияет на доходность майнинга и стоимость активов. Майнерам стоит внимательно следить за динамикой курса и, возможно, рассмотреть стратегии хеджирования или фиксации части прибыли, если их операционные расходы требуют стабильного притока фиатных средств. Инвесторам рекомендуется проявлять бдительность и не поддаваться FOMO (страху упустить выгоду), а также учитывать возможность временного отката цены при планировании новых покупок или усреднении позиций. Долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными, но краткосрочные колебания могут быть значительными.