Биткоин-траст Morgan Stanley, запущенный относительно недавно, продемонстрировал впечатляющую динамику, зафиксировав приток средств в течение шести последовательных торговых сессий. Этот результат позволил фонду обойти по объему активов под управлением (AUM) спотовый биткоин-ETF WisdomTree (WBTC), который начал свою работу в январе 2024 года. Таким образом, Morgan Stanley Bitcoin Trust укрепляет свои позиции на конкурентном рынке инвестиционных продуктов, ориентированных на первую криптовалюту.

Значительный рост и рыночная конкуренция

По данным аналитических платформ, таких как Apollo, Morgan Stanley Bitcoin Trust, который был запущен 14 мая 2024 года, к 23 мая привлек 13,3 миллиона долларов. Этот показатель превысил AUM фонда WisdomTree, который на ту же дату составлял 12,8 миллиона долларов. Стоит отметить, что фонд Morgan Stanley доступен исключительно для институциональных клиентов и квалифицированных инвесторов, что подчеркивает интерес крупных игроков к прямым инвестициям в биткоин через регулируемые продукты.

Успех Morgan Stanley Bitcoin Trust не ограничивается лишь опережением WisdomTree. Фонд также находится в непосредственной близости от того, чтобы превзойти по объему активов еще три других американских спотовых биткоин-ETF, которые были запущены в январе 2024 года. Среди них — Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) с AUM в 36,9 миллиона долларов, Franklin Templeton Bitcoin ETF (EZBC) с 52,9 миллиона долларов и Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) с 59,4 миллиона долларов. Если текущая динамика притока средств сохранится, Morgan Stanley может в ближайшее время подняться еще выше в рейтинге.

Приток капитала в Morgan Stanley Bitcoin Trust является частью более широкой тенденции институционального интереса к биткоину. С момента одобрения спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, эти продукты привлекли миллиарды долларов, что свидетельствует о растущем признании биткоина как легитимного класса активов. Однако, несмотря на общий позитивный тренд, некоторые из этих ETF демонстрируют более скромные результаты по сравнению с лидерами рынка, такими как BlackRock IBIT и Fidelity FBTC.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, рост институционального интереса к биткоину через такие фонды, как Morgan Stanley Bitcoin Trust, имеет несколько ключевых значений. Во-первых, это подтверждает глобальное признание биткоина как инвестиционного актива, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации и росту его цены. Для майнеров из РФ/СНГ это означает потенциально более высокие доходы от добычи, поскольку стоимость добытого биткоина будет поддерживаться институциональным спросом. Во-вторых, увеличение ликвидности и капитализации рынка биткоина через регулируемые фонды снижает риски для всех участников, включая тех, кто работает с криптовалютой в юрисдикциях с развивающимся регулированием. В-третьих, хотя прямые инвестиции в эти фонды для большинства граждан РФ/СНГ пока затруднены из-за санкций и ограничений, косвенное влияние на цену биткоина и общую рыночную конъюнктуру будет ощутимым, создавая более благоприятную среду для развития криптоиндустрии в регионе.