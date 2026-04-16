Крупнейшая криптовалюта, биткоин (BTC), в очередной раз приблизилась к ценовой отметке, которая в январе текущего года выступала в качестве значительного барьера для дальнейшего роста. По данным аналитической компании CryptoQuant, текущая динамика рынка обусловлена притоком средств в биржевые фонды (ETF), ориентированные на макроэкономические показатели. Однако, несмотря на позитивный внешний фон, наблюдается настораживающая активность среди крупных держателей биткоинов, которые, по всей видимости, готовятся к продаже активов вблизи этой ключевой зоны безубыточности.

Январский рост биткоина был остановлен на уровне, который теперь вновь находится в фокусе внимания инвесторов и аналитиков. Эта зона, по мнению экспертов CryptoQuant, является критической, поскольку именно здесь многие крупные инвесторы, вероятно, выходят в безубыток или фиксируют небольшую прибыль после длительного периода удержания активов. Такое поведение может создать значительное давление на продажу, препятствуя дальнейшему восходящему движению цены.

Приток капитала в спотовые биткоин-ETF, запущенные в США, стал одним из основных драйверов роста цены BTC в последние месяцы. Эти инвестиционные продукты открыли доступ к криптовалюте для широкого круга институциональных и розничных инвесторов, которые ранее не могли или не хотели напрямую приобретать биткоин. Однако, как показывает анализ CryptoQuant, даже значительные объемы покупок через ETF могут быть нивелированы скоординированными продажами со стороны крупных игроков рынка.

Аналитики CryptoQuant используют различные метрики для оценки настроений крупных держателей, включая данные по перемещению средств на биржах и внебиржевых платформах. Индикаторы показывают, что по мере приближения цены к упомянутому уровню сопротивления, увеличивается количество ордеров на продажу от крупных кошельков. Это свидетельствует о том, что эти инвесторы рассматривают текущие цены как благоприятную возможность для фиксации прибыли или минимизации убытков, что может привести к коррекции или консолидации рынка.

Для майнеров биткоина текущая ситуация также имеет важное значение. Рост цены BTC традиционно стимулирует увеличение хешрейта сети, поскольку майнинг становится более прибыльным. Однако, если цена столкнется с сильным сопротивлением и начнет снижаться, это может негативно сказаться на доходности майнинговых операций. В условиях потенциальной коррекции, майнерам важно внимательно отслеживать динамику цены и операционные расходы, чтобы своевременно адаптировать свои стратегии, возможно, рассматривая продажу части добытых монет для покрытия затрат или модернизации оборудования.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для российских и СНГ инвесторов и майнеров текущая ситуация на рынке биткоина означает необходимость повышенной осторожности. Приближение BTC к сильному уровню сопротивления, где крупные игроки могут начать фиксировать прибыль, указывает на потенциальное увеличение волатильности. Инвесторам следует внимательно следить за объёмами торгов и поведением крупных кошельков, а также учитывать возможные краткосрочные коррекции. Майнерам из региона рекомендуется пересмотреть свои стратегии управления рисками и, возможно, рассмотреть хеджирование позиций или более консервативный подход к продаже добытых монет, чтобы минимизировать риски в случае падения цены.