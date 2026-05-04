Магазин
LIVE
BTC $79,686 ▲ 1.67% ETH $2,362 ▲ 2.29% BNB $628.40 ▲ 1.87% SOL $84.81 ▲ 1.13% XRP $1.4100 ▲ 1.70% TON $1.3900 ▲ 3.79%
Рынок 1 мин

Биткоин превысил $80 тыс. впервые с января 2024 года

Курс биткоина превысил $80 тыс. впервые с января 2024 года на фоне роста азиатского индекса MSCI AC Asia Index. Российские майнеры фиксируют прибыль по курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1.

#BTC
Биткоин превысил $80 тыс. впервые с января 2024 года

Курс биткоина превысил отметку $80 тыс. впервые с января 2024 года, достигнув $80,1 тыс. 12 марта. Рост произошёл на фоне увеличения азиатского индекса MSCI AC Asia Index до нового максимума.

Что произошло

12 марта 2024 года биткоин преодолел психологически важную отметку $80 тыс., достигнув $80,1 тыс. Последний раз такая цена фиксировалась в январе 2024 года. Рост курса сопровождался увеличением азиатского индекса MSCI AC Asia Index до нового максимума, что свидетельствует о позитивном настроении инвесторов после выходных. Подробнее — Antminer S-серии.

Контекст и предыстория события

В январе 2024 года биткоин достиг $80 тыс. на фоне ожиданий одобрения спотовых ETF на биткоин в США. Однако затем курс снизился до $60 тыс. в феврале из-за коррекции на рынке. Текущий рост связан с увеличением активности азиатских инвесторов и общим улучшением рыночных настроений.

Реакция рынка

Рост курса биткоина до $80 тыс. вызвал увеличение объёмов торгов на криптобиржах. Общий объём торгов биткоином за последние 24 часа составил $45 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что подобный рост может быть связан с ожиданием нового раунда инвестиций в криптоактивы. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнеры Whatsminer.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров рост курса биткоина до $80 тыс. означает увеличение рублёвой выручки. По курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1, доход майнеров в рублях увеличивается до 7,2 млн ₽ за 1 BTC. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, рентабельность майнинга существенно возрастает.

Рост курса биткоина до $80 тыс. впервые с января 2024 года свидетельствует о восстановлении рыночных настроений и может стать катализатором для новых инвестиций в криптоактивы. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как рост курса биткоина до $80 тыс. влияет на российских майнеров?
Рост курса биткоина до $80 тыс. увеличивает рублёвую выручку российских майнеров. По курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1, доход майнеров в рублях увеличивается до 7,2 млн ₽ за 1 BTC.
Какие регионы РФ наиболее выгодны для майнинга при текущем курсе биткоина?
Наиболее выгодны для майнинга регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч.
Какие факторы способствовали росту курса биткоина до $80 тыс.?
Рост курса биткоина до $80 тыс. связан с увеличением азиатского индекса MSCI AC Asia Index и общим улучшением рыночных настроений после выходных.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости