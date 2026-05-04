Биткоин превысил $80 тыс. впервые с января 2024 года

Курс биткоина превысил отметку $80 тыс. впервые с января 2024 года, достигнув $80,1 тыс. 12 марта. Рост произошёл на фоне увеличения азиатского индекса MSCI AC Asia Index до нового максимума.

Что произошло

12 марта 2024 года биткоин преодолел психологически важную отметку $80 тыс., достигнув $80,1 тыс. Последний раз такая цена фиксировалась в январе 2024 года. Рост курса сопровождался увеличением азиатского индекса MSCI AC Asia Index до нового максимума, что свидетельствует о позитивном настроении инвесторов после выходных.

Контекст и предыстория события

В январе 2024 года биткоин достиг $80 тыс. на фоне ожиданий одобрения спотовых ETF на биткоин в США. Однако затем курс снизился до $60 тыс. в феврале из-за коррекции на рынке. Текущий рост связан с увеличением активности азиатских инвесторов и общим улучшением рыночных настроений.

Реакция рынка

Рост курса биткоина до $80 тыс. вызвал увеличение объёмов торгов на криптобиржах. Общий объём торгов биткоином за последние 24 часа составил $45 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что подобный рост может быть связан с ожиданием нового раунда инвестиций в криптоактивы.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров рост курса биткоина до $80 тыс. означает увеличение рублёвой выручки. По курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1, доход майнеров в рублях увеличивается до 7,2 млн ₽ за 1 BTC. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, рентабельность майнинга существенно возрастает.

Рост курса биткоина до $80 тыс. впервые с января 2024 года свидетельствует о восстановлении рыночных настроений и может стать катализатором для новых инвестиций в криптоактивы.