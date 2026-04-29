Рост инвестиций в биткоин-ETF и активность институциональных инвесторов могут поднять цену BTC до $100 тыс. к концу 2026 года, считают в 21Shares.

Инвестиционный фонд 21Shares прогнозирует рост биткоина до $100 тыс. к концу 2026 года на фоне рекордных притоков в биткоин-ETF и усиления интереса институциональных инвесторов. Несмотря на текущую цену ниже $80 тыс., аналитики видят потенциал для существенного роста.

Кто, сколько, когда

Согласно данным 21Shares, приток средств в биткоин-ETF за последний месяц составил $1,2 млрд, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале. Основными игроками стали крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock и Fidelity, которые активно увеличивают свои позиции в криптовалюте.

Как это работает технически

Биткоин-ETF позволяют инвесторам получать доступ к криптовалюте без необходимости её прямого владения. Это снижает риски и упрощает процесс инвестирования для крупных игроков. Механизм работы ETF основан на покупке биткоинов и выпуске акций, которые торгуются на бирже.

Реакция конкурентов

Другие крупные игроки, такие как Grayscale и VanEck, также увеличивают свои активы в биткоин-ETF. Grayscale сообщил о притоке $800 млн за последний месяц, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров рост цены биткоина может означать увеличение доходности, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-4 ₽ за кВт·ч. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потенциальный рост до $100 тыс. может принести значительную прибыль.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост интереса к биткоин-ETF может стимулировать легализацию криптовалютных операций в России, особенно в свете действующего ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Итог

Рост инвестиций в биткоин-ETF и активность институциональных инвесторов создают благоприятные условия для достижения биткоином отметки $100 тыс. к концу 2026 года. Для российских майнеров и инвесторов это открывает новые возможности для увеличения доходности и легализации операций.