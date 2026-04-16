Польская криптобиржа Zonda столкнулась с серьёзной проблемой: кошелёк, содержащий около 4500 BTC (эквивалент примерно $300 млн по текущему курсу), оказался недоступен для компании. Генеральный директор биржи Патрик Скорупа заявил, что приватные ключи от этого кошелька не были переданы во время смены владельцев компании.

Ситуация стала частью более широкого кризиса на бирже, который начался в октябре 2023 года, когда пользователи Zonda столкнулись с задержками и ограничениями на вывод средств. Проблемы возникли после того, как биржа была продана новым владельцам, которые столкнулись с трудностями в управлении активами компании.

Скорупа подчеркнул, что команда биржи предпринимает все возможные усилия для восстановления доступа к кошельку и решения проблем с выводом средств. Однако он также отметил, что процесс может занять значительное время из-за сложностей, связанных с восстановлением контроля над приватными ключами.

Zonda, ранее известная как BitBay, является одной из старейших криптобирж в Европе. Она была основана в 2014 году и долгое время считалась надёжной платформой для торговли криптовалютами. Однако текущие проблемы подрывают доверие пользователей к бирже.

Что это значит

Для пользователей Zonda из России и СНГ ситуация вызывает серьёзные опасения. Недоступность кошелька с крупной суммой BTC и проблемы с выводом средств могут привести к заморозке активов на неопределённый срок. В таких условиях рекомендуется проявлять осторожность и, по возможности, минимизировать использование проблемной платформы до полного разрешения кризиса.