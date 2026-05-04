Как новая функция Binance повлияет на безопасность российских инвесторов и майнеров?

Триггер события

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о запуске функции временной блокировки вывода средств. Механизм позволяет пользователям самостоятельно устанавливать период, в течение которого вывод средств будет невозможен. По данным компании, это внутренняя политика, а не криптографическая блокировка.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году подобные меры уже внедряли Coinbase и Kraken, но их функции были менее гибкими — блокировка действовала фиксированные 24 часа. В 2024 году после серии инцидентов в Южной Корее и Японии локальные биржи начали предлагать аналогичные решения, но только для корпоративных клиентов.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным Chainalysis, в 2025 году было зафиксировано 127 случаев физических атак на криптоинвесторов с общим ущербом $23 млн. В России подобные инциденты пока редки — за последний год известно о 3 случаях в Москве и Санкт-Петербурге.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских пользователей Binance функция особенно актуальна в свете роста числа легальных майнинг-ферм в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край. По нашей оценке, до 40% крупных майнеров РФ уже используют Binance для операций с криптовалютой. Новый механизм позволит им дополнительно защитить активы, особенно при курсе рубля около 95 ₽ за $1.

Функция временной блокировки вывода средств — это шаг к повышению безопасности в условиях роста физических угроз криптоиндустрии. Однако её эффективность будет зависеть от правильного использования самими пользователями.