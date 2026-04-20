Binance против Wall Street Journal: Судебный прецедент

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подала судебный иск против авторитетного американского издания Wall Street Journal (WSJ) в Южном окружном суде Нью-Йорка. Этот шаг вызвал удивление в юридических кругах, поскольку законы штата Нью-Йорк о защите прессы считаются одними из самых строгих в США, предоставляя ответчикам значительные возможности для оспаривания исков на ранних стадиях. Тем не менее, Binance, по всей видимости, намеренно пошла на этот риск, стремясь публично опровергнуть обвинения и продемонстрировать свою готовность к всесторонней проверке.

Иск Binance направлен против Dow Jones & Company, издателя WSJ, и является ответом на февральскую публикацию, в которой утверждалось о внутренних расследованиях в Binance, связанных с возможными нарушениями санкционного режима. В статье, в частности, говорилось о транзакциях на сумму более 1 миллиарда долларов, предположительно связанных с иранскими организациями, находящимися под санкциями. Журналисты WSJ также упомянули об увольнении сотрудников Binance, выражавших обеспокоенность по поводу соблюдения нормативных требований.

Контекст и мотивы иска

Подача иска о клевете является крайне сложным делом, особенно когда истцом выступает публичная фигура или крупная корпорация, а ответчиком — уважаемое СМИ. В таких случаях суды применяют повышенный стандарт доказывания, требуя от истца не просто подтвердить ложность опубликованной информации, но и доказать, что издание действовало со «злонамеренным умыслом» или с «безрассудным пренебрежением к истине». Это означает, что WSJ должно было знать о ложности информации или проявлять полное безразличие к ее достоверности на момент публикации.

Выбор Нью-Йорка в качестве юрисдикции для иска также является примечательным. Несмотря на строгие законы о защите прессы, штат Нью-Йорк также имеет мощное законодательство против так называемых «стратегических исков против участия общественности» (SLAPP). SLAPP-иски часто подаются крупными корпорациями или влиятельными лицами не с целью выиграть дело, а для того, чтобы оказать давление на критиков, заставить их замолчать или истощить их ресурсы в длительных и дорогостоящих судебных разбирательствах. Однако законы против SLAPP призваны защитить свободу слова и позволяют ответчикам добиваться быстрого прекращения таких дел.

Бывший советник Coinbase по политическим вопросам, Хуррам Дара, в недавнем подкасте BeInCrypto прокомментировал ситуацию, отметив, что для успешного иска о клевете «недостаточно просто доказать ложность части истории. WSJ должно было знать на момент публикации о наличии ложной информации, либо проявить безрассудное пренебрежение к истинности или ложности заявлений». Это подчеркивает высокую планку, которую Binance предстоит преодолеть.

Что это значит для крипторынка и майнеров

Данный судебный процесс имеет широкие последствия для всей криптовалютной индустрии. Во-первых, он демонстрирует агрессивную позицию Binance в отстаивании своей репутации на фоне усиливающегося регуляторного давления. Успех или неудача в этом деле может повлиять на то, как другие криптокомпании будут взаимодействовать со СМИ и как они будут защищать себя от негативных публикаций.

Во-вторых, это подчеркивает важность прозрачности и соблюдения нормативных требований в криптопространстве. Обвинения в обходе санкций являются крайне серьезными и могут привести к значительным штрафам и ограничениям деятельности. Binance, подавая иск, возможно, стремится не только очистить свое имя, но и показать регуляторам свою готовность к сотрудничеству и соблюдению правил.

Для майнеров из России и СНГ, которые часто используют крупные биржи для торговли и обмена криптовалют, эта ситуация может косвенно повлиять на доверие к платформе. Хотя прямого воздействия на операции майнинга нет, любые репутационные риски для крупных бирж могут вызвать опасения относительно стабильности и доступности сервисов. Важно следить за развитием событий и диверсифицировать риски, используя несколько надежных платформ для управления своими активами.

Исход этого дела будет внимательно отслеживаться, поскольку он может установить важный прецедент для взаимодействия между криптовалютными компаниями и традиционными медиа, а также для применения законов о клевете в условиях быстро развивающейся цифровой экономики.