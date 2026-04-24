Беларусь продолжает формировать цифровую финансовую экосистему, утвердив перечень из 26 криптовалют и 11 видов операций для криптобанков. Среди разрешенных активов — Bitcoin, Ethereum, Toncoin и Solana, а также стейблкоины. Это решение открывает новые возможности для граждан и бизнеса, включая кредиты под залог крипты и стейкинг.

Беларусь формирует уникальную модель криптобанкинга

Республика Беларусь сделала очередной шаг в развитии своей цифровой финансовой экосистемы, утвердив перечень из 26 криптовалют и 11 видов операций, доступных для будущих криптобанков. Эти новые финансовые учреждения призваны объединить традиционные банковские услуги с возможностями работы в сфере цифровых активов. В список разрешенных монет вошли такие гиганты рынка, как Bitcoin и Ethereum, а также набирающие популярность Toncoin и Solana, и различные стейблкоины. Это решение подчеркивает стремление страны к интеграции криптовалют в регулируемую финансовую систему, предлагая гражданам и бизнесу новые инструменты для взаимодействия с цифровыми активами.

Развитие легальной криптоинфраструктуры в Беларуси началось еще в 2017 году с подписания Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». Этот документ вывел операции с токенами из «серой зоны», придав им официальный статус. Центральным элементом этой системы стал Парк высоких технологий (ПВТ) — особая правовая зона для IT-компаний, действующая до 2049 года. Резиденты ПВТ, среди которых криптоброкеры и криптобиржи, такие как Dzengi.com, BYNEX и Free2ex, пользуются налоговыми льготами, включая освобождение от налога на прибыль, НДС и таможенных пошлин. С 2024 года в Беларуси разрешено проводить операции по купле-продаже токенов за фиатные деньги исключительно через резидентов ПВТ, что фактически запрещает использование зарубежных площадок для граждан страны.

Правовая база и регулирование криптобанков

Ключевым моментом в создании института криптобанков стал Указ №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)», подписанный президентом Беларуси 16 января 2026 года. Этот документ заложил правовую основу для нового типа финансовых организаций — акционерных обществ, которые будут совмещать работу с цифровыми активами с классическими банковскими, платежными и финансовыми операциями. Для получения статуса криптобанка компания должна быть резидентом ПВТ и одновременно состоять в специальном реестре Национального банка.

Такая двойная система регулирования уникальна: ПВТ отвечает за технологическую экспертизу, включая проверку программного кода, защиту платформ и надежность шифрования, в то время как Национальный банк осуществляет финансовый контроль, следит за резервами и соблюдением нормативов. По словам первого заместителя председателя правления Нацбанка Александра Егорова, Беларусь стала первой страной в мире, которая официально интегрировала криптобанки в государственную финансовую систему, в отличие от Швейцарии или США, где подобные инициативы носят частный характер.

Требования к учредителям криптобанков достаточно строги: уставный фонд должен составлять не менее 20 миллионов белорусских рублей (около 6,9 миллиона долларов США), а также требуется размещение 10 миллионов белорусских рублей в Национальном банке в качестве гарантийного депозита. В названии таких организаций запрещено использовать слова «банк» или «небанковская кредитно-финансовая организация», разрешено только «криптобанк». Кроме того, предусмотрены строгие процедуры верификации клиентов и меры по противодействию отмыванию денег. Указ №19 вступает в силу 18 июля 2026 года, а все необходимые регуляторные мероприятия должны быть завершены ко 2 июля.

Услуги и перспективы для пользователей

На конференции «Цифровой банкинг – 2026» Александр Егоров представил подробности работы криптобанков, включая перечень разрешенных криптовалют и видов операций. Среди 26 утвержденных криптовалют, помимо Bitcoin, Ethereum, Toncoin и Solana, присутствуют и стейблкоины, что важно для снижения волатильности и расчетов. Перечень операций включает 11 видов, среди которых:

Криптовклады: аналог банковских депозитов, но в цифровых активах.

Криптозаймы: кредитование с использованием криптовалюты в качестве обеспечения.

Залог криптовалюты: возможность получить фиатные деньги под залог цифровых активов.

Операции стейкинга: размещение активов для обеспечения работы блокчейн-сетей с получением вознаграждения.

Трансфер крипты: переводы между физическими и юридическими лицами.

Выпуск собственных токенов: криптобанки смогут эмитировать свои цифровые активы.

Обмен криптовалют: конвертация одних цифровых активов в другие.

Хранение криптовалюты: кастодиальные услуги.

Егоров подчеркнул, что перечень не является окончательным и будет дополняться в зависимости от потребностей инвесторов и появления новых идей. Особое внимание уделяется трем ключевым услугам: кредитам под залог криптовалюты, стейкингу и криптокартам. Кредиты под залог актуальны для держателей криптовалют, которым нужны фиатные средства без необходимости продажи активов. Стейкинг, названный «депозитом нового поколения», позволит клиентам получать вознаграждение за размещение активов под контролем государственного регулятора. Криптокарты, привязанные к криптосчету, позволят мгновенно конвертировать криптовалюту в белорусские рубли при оплате в магазинах.

Важной новацией является возможность для самозанятых официально получать оплату за свои услуги в криптовалюте через инфраструктуру криптобанка. Это позволит фрилансерам легализовать доходы, платить налоги и формировать кредитную историю. Юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Беларуси, смогут использовать токены для расчетов по внешнеэкономическим договорам.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ белорусская модель криптобанкинга представляет значительный интерес. Во-первых, это создает прецедент для регулирования криптовалют на государственном уровне, что может повлиять на подходы других стран региона. Во-вторых, возможность получения кредитов под залог криптовалюты является привлекательным инструментом для майнеров, позволяя им сохранять свои активы в условиях роста цен и при этом получать доступ к ликвидности для операционных расходов или расширения бизнеса. Стейкинг под контролем регулятора также предлагает более безопасную альтернативу децентрализованным платформам.

В случае успешного запуска первых криптобанков уже летом 2026 года, Беларусь станет практическим полигоном для уникальной модели, где криптовалюты функционируют внутри регулируемой системы. Это может открыть новые возможности для трансграничных операций и легализации криптоактивов, особенно для тех, кто ищет стабильные и регулируемые финансовые решения в условиях постоянно меняющегося глобального крипторынка.