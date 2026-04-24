Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выявило масштабную схему отмывания доходов от нелегального онлайн-гемблинга на сумму более 5 млрд гривен (около $114 млн) с использованием криптовалют, включая USDT.

Масштабная схема отмывания средств через криптоактивы

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) объявило о раскрытии организованной преступной группы, которая использовала цифровые активы для легализации доходов, полученных от незаконной игорной деятельности в интернете. Общий объем финансовых операций, связанных с отмыванием средств, превысил 5 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 114 миллионам долларов США. Эта сумма была получена и интегрирована в легальный оборот через сложную многоуровневую финансовую структуру.

Согласно данным БЭБ, злоумышленники разработали и внедрили запутанную схему, целью которой было максимальное затруднение отслеживания движения денежных потоков. Пользователи нелегальных онлайн-казино производили оплату за участие в азартных играх с использованием криптовалют, в частности стейблкоина USDT. Далее эти средства направлялись по сложной цепочке транзакций, проходя через различные юрисдикции.

Механизм работы преступной схемы

Финансовая модель, разработанная преступной группой, включала несколько этапов для маскировки происхождения средств. Изначально криптовалютные платежи поступали на счета компании, зарегистрированной на территории Эстонии. После этого активы перераспределялись между подконтрольными нерезидентными структурами. Часть операций также осуществлялась через юрисдикцию Кюрасао, известную своим лояльным регулированием в сфере онлайн-гемблинга. Подобная архитектура позволяла эффективно скрывать истинный источник денежных средств и избегать процедур финансового мониторинга, которые применяются к традиционным банковским операциям.

После прохождения через эту многоступенчатую цепочку транзакций, криптоактивы конвертировались в различные фиатные валюты. Участники схемы активно перемещали эти средства между многочисленными банковскими счетами, интегрируя их в различные финансовые операции. Это давало возможность членам группы свободно распоряжаться незаконно полученными деньгами, придавая им вид легальных доходов.

Следственные органы БЭБ смогли задокументировать полный цикл преступной деятельности – от момента поступления криптовалюты на счета злоумышленников до ее окончательной легализации и интеграции в финансовую систему. В рамках расследования было установлено, что в организации схемы участвовали 10 человек: восемь граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Каждый из них выполнял определённую роль, включая техническую поддержку платформ, администрирование игровых ресурсов и управление финансовыми потоками. Для обеспечения инфраструктуры нелегальных онлайн-казино использовались подконтрольные IT-компании.

Всем фигурантам дела были предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 203-2 (организация азартных игр без соответствующей лицензии) и часть 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Что это значит для крипторынка СНГ и РФ

Данный инцидент в Украине является очередным подтверждением того, что регуляторы и правоохранительные органы стран СНГ активно наращивают компетенции в области отслеживания и пресечения незаконных операций с криптовалютами. Использование стейблкоинов, таких как USDT, для отмывания денег становится всё более распространённым, что привлекает пристальное внимание властей. Это подчёркивает необходимость для участников крипторынка строго соблюдать принципы KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), чтобы избежать вовлечения в подобные схемы.

Практическое замечание для майнеров и инвесторов

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, работающих с криптовалютами, подобные новости служат важным напоминанием о необходимости тщательной проверки контрагентов и источников средств. Использование децентрализованных бирж и P2P-платформ для обмена криптовалют требует особой осторожности. Всегда убеждайтесь в легальности происхождения средств, с которыми вы взаимодействуете, и используйте только проверенные сервисы, имеющие соответствующую лицензию, если это применимо. Это поможет избежать юридических проблем и потенциальной блокировки активов в будущем.