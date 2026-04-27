Отрицательные ставки финансирования биткоин-фьючерсов: объяснение от 10x Research

На фоне продолжающегося роста стоимости биткоина (BTC) на рынке фьючерсов наблюдается необычное явление — отрицательные ставки финансирования. Это может ввести в заблуждение многих участников рынка, создавая впечатление преобладающих медвежьих настроений. Однако аналитики из исследовательской компании 10x Research предлагают иное объяснение, утверждая, что данная ситуация не свидетельствует о широком медвежьем тренде, а скорее является результатом структурного хеджирования со стороны крупных институциональных инвесторов.

Ставки финансирования (funding rates) — это периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций на рынке бессрочных фьючерсов. Положительная ставка означает, что держатели длинных позиций платят держателям коротких, что указывает на бычьи настроения и спрос на покупку. Отрицательная ставка, наоборот, предполагает, что держатели коротких позиций платят держателям длинных, что обычно интерпретируется как признак медвежьего рынка. Именно поэтому текущая ситуация, когда BTC растет, а ставки финансирования отрицательны, вызывает вопросы.

Согласно отчету 10x Research, ключевую роль в формировании отрицательных ставок финансирования играют институциональные инвесторы. Эти участники рынка активно используют фьючерсы для хеджирования своих спотовых позиций. Например, если крупный фонд владеет значительным объемом биткоинов на спотовом рынке, он может открыть короткие позиции по фьючерсам, чтобы застраховаться от потенциального падения цены. Такая стратегия позволяет им фиксировать прибыль или минимизировать риски, не продавая базовый актив.

Маркус Тилен, основатель 10x Research, подчеркивает, что «отрицательные ставки финансирования отражают структурное хеджирование институциональными игроками, а не общее медвежье настроение рынка». Это означает, что даже при росте цены биткоина, институционалы могут активно наращивать короткие позиции во фьючерсах для защиты своих портфелей. Такая деятельность создает дисбаланс, при котором спрос на короткие позиции превышает спрос на длинные, что и приводит к отрицательным ставкам финансирования.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для инвесторов и трейдеров из России и СНГ понимание этой динамики критически важно. Не стоит автоматически интерпретировать отрицательные ставки финансирования как сигнал к продаже или ожиданию коррекции. Вместо этого, следует учитывать, что крупные игроки могут использовать сложные стратегии хеджирования, которые искажают традиционные индикаторы настроений рынка. Это подчеркивает зрелость и сложность современного криптовалютного рынка, где простые корреляции не всегда работают.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в России и СНГ, эта информация также имеет значение. Если вы планируете продавать добытые биткоины или хеджировать будущие доходы, важно понимать, что фьючерсный рынок может быть подвержен влиянию институциональных стратегий. Использование фьючерсов для хеджирования рисков падения цены добытых активов становится все более актуальным, и знание таких нюансов поможет принимать более обоснованные решения. В условиях волатильности рынка, понимание истинных причин движения индикаторов позволяет избежать поспешных выводов и более эффективно управлять своими активами.