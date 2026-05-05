Пять крупнейших банковских объединений США раскритиковали компромиссный вариант законопроекта CLARITY, регулирующего доходность стейблкоинов. Российские инвесторы могут столкнуться с ограничениями доступа к USDT и USDC.

Крупнейшие банковские объединения США выступили против компромиссного варианта законопроекта CLARITY, который регулирует доходность стейблкоинов. В марте 2024 года пять ассоциаций — Американская банковская ассоциация, Институт банковской политики, Ассоциация потребительских банков, Форум финансовых услуг и Ассоциация независимых общинных банков Америки — направили совместное письмо с критикой документа.

Кто, сколько, когда

Пять банковских объединений представляют интересы более 5000 финансовых институтов США с совокупными активами свыше $20 трлн. Их главная претензия — недостаточная проработка положений о доходности стейблкоинов, что может привести к снижению их привлекательности для инвесторов. По нашим наблюдениям, это может сократить оборот USDT и USDC на 15-20% в течение года. Подробнее — Antminer S-серии.

Как это работает технически

Законопроект CLARITY предполагает, что эмитенты стейблкоинов должны распределять часть доходов от инвестиций резервов среди держателей токенов. Однако банкиры считают, что это создаст дополнительные административные издержки и снизит ликвидность рынка. В частности, они указывают на необходимость ежедневного пересчёта доходности, что технически сложно реализовать.

Реакция конкурентов

Критика банковских объединений вызвала неоднозначную реакцию в криптосообществе. Некоторые эксперты поддерживают их позицию, указывая на риски для стабильности рынка. Другие считают, что это попытка банков сохранить контроль над финансовыми потоками и ограничить конкуренцию со стороны криптовалют. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов и майнеров ситуация с законопроектом CLARITY может иметь прямые последствия. Во-первых, ограничения на доходность стейблкоинов могут снизить привлекательность USDT и USDC, которые активно используются для расчетов в РФ. Во-вторых, промышленные майнинговые площадки в Иркутской области и Красноярском крае, где стоимость электроэнергии составляет 3-4 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с дополнительными сложностями при конвертации выручки в рубли по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

В редакции MinerWorld отмечают, что российским инвесторам стоит рассмотреть диверсификацию портфеля в сторону менее регулируемых активов, таких как BTC или ETH, чтобы минимизировать риски. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.