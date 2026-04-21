Компания Amazon объявила о планах инвестировать до $25 млрд в Anthropic, стартап, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта. Это соглашение делает Anthropic ключевым клиентом облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) до 2036 года. Таким образом, Amazon укрепляет свои позиции на рынке ИИ-технологий, который переживает стремительный рост.

Сделка включает первоначальные инвестиции в размере $1,25 млрд с возможностью увеличения суммы до $25 млрд в течение следующих нескольких лет. Это одно из крупнейших соглашений в области ИИ-инфраструктуры, которое подчеркивает стратегическую важность искусственного интеллекта для будущего технологического ландшафта.

Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, известна своими разработками в области безопасного и этичного ИИ. Компания активно использует облачные мощности AWS для обучения своих моделей, что делает сотрудничество с Amazon взаимовыгодным. В рамках соглашения Anthropic также получит доступ к передовым технологиям AWS, включая специализированные чипы для машинного обучения.

Рост спроса на ИИ-технологии стимулирует инвестиции крупных технологических компаний. Amazon, конкурируя с Microsoft и Google, стремится укрепить свои позиции в этой области. Сделка с Anthropic позволяет Amazon не только получить доступ к передовым разработкам в области ИИ, но и обеспечить долгосрочную лояльность одного из ключевых игроков рынка.

Что это значит

Для России и СНГ это событие подчеркивает глобальный тренд на увеличение инвестиций в ИИ-технологии. Российские компании, работающие в области искусственного интеллекта, могут рассматривать этот пример как сигнал к поиску аналогичных партнерств с крупными технологическими гигантами. Кроме того, усиление конкуренции между Amazon, Microsoft и Google может привести к снижению стоимости облачных услуг и технологий ИИ, что открывает новые возможности для локальных стартапов.