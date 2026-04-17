Активы компании Strategy Shares в биткоинах вернулись к положительной динамике после февральских убытков, приблизившись к отметке $61 млрд.

Инвестиционная компания Strategy Shares, активно приобретающая биткоины, смогла восстановить свои позиции после периода убытков. С начала февраля её портфель криптовалютных активов показывал отрицательную динамику, но теперь ситуация изменилась.

По последним данным, стоимость биткоин-холдингов Strategy Shares приблизилась к отметке $61 млрд. Это стало возможным благодаря восстановлению рынка криптовалют, которое началось в конце марта.

Эксперты отмечают, что компания активно увеличивала свои позиции в BTC на протяжении последних месяцев, несмотря на волатильность рынка. Такая стратегия позволила Strategy Shares выйти в плюс после периода коррекции.

Рост стоимости активов Strategy Shares совпал с общим улучшением ситуации на криптовалютном рынке. Биткоин, который в феврале опускался ниже $40 000, в апреле стабильно держится выше $60 000.

Что это значит

Для российских инвесторов это служит подтверждением долгосрочного потенциала биткоина как актива. Стратегия накопления BTC, несмотря на временные просадки, может приносить прибыль в перспективе. Однако важно учитывать высокую волатильность криптовалют и инвестировать только свободные средства.