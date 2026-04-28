«Создание подконтрольного государству крипторынка в России увеличит риски попадания участников операций с криптовалютой под санкции», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Это заявление, сделанное в контексте продолжающихся дискуссий о регулировании цифровых активов в России, подчёркивает сложность баланса между стремлением к контролю и потенциальными внешнеполитическими последствиями. Аксаков выразил опасения, что централизованная система, находящаяся под прямым государственным управлением, может стать лёгкой мишенью для вторичных санкций со стороны западных стран, что негативно скажется на всех участниках рынка.

Заявление и его автор

Анатолий Аксаков, как глава ключевого комитета по финансовому рынку в Государственной Думе, является одной из центральных фигур в формировании законодательства о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте. Его позиция отражает не только личное мнение, но и определённые настроения в законодательных кругах, осознающих геополитические риски. Заявление прозвучало на фоне активной работы над законопроектами, которые должны определить статус криптовалют в России, включая их использование в трансграничных расчётах. Дискуссии о регулировании продолжаются с 2018 года, когда впервые был представлен проект ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе 2021 года.

В своих выступлениях Аксаков неоднократно подчёркивал необходимость создания прозрачной и контролируемой среды для криптоактивов, но при этом всегда акцентировал внимание на минимизации рисков для российских участников. Текущее заявление указывает на то, что даже сторонники государственного контроля осознают пределы такого вмешательства в условиях международной изоляции. Подобные опасения возникали и ранее, например, в марте 2023 года, когда обсуждалась возможность создания государственного криптообменника, что также вызывало вопросы о его уязвимости перед санкциями.

Технические или юридические детали

Основная проблема, на которую указывает Аксаков, заключается в потенциальном создании «единой точки отказа» или централизованной инфраструктуры, которая могла бы быть легко идентифицирована и подвергнута санкциям. Если российское государство создаст централизованную биржу или клиринговый центр для криптовалютных операций, особенно для трансграничных расчётов, это сделает её уязвимой. Западные регуляторы, такие как OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), могут внести такую структуру в свои санкционные списки, что повлечёт за собой блокировку активов, запрет на взаимодействие с ней для международных компаний и, как следствие, полную изоляцию от глобального крипторынка.

В отличие от децентрализованных протоколов, где транзакции распределены по множеству узлов и не имеют единого контролирующего органа, государственная система будет иметь чёткую юридическую и операционную привязку к РФ. Это противоречит базовым принципам децентрализации, на которых строится большинство криптовалют. Российское законодательство, в частности ФЗ-259, уже определяет ЦФА как имущество, но не даёт чёткого статуса криптовалютам как средству платежа. Предлагаемые поправки, направленные на легализацию майнинга и использование криптовалют в международных расчётах, могут быть интерпретированы как попытка обойти санкции, что лишь усилит давление.

Наш рыночный анализ показывает, что при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, риски для российских майнеров и инвесторов, использующих централизованные площадки, значительно возрастают, что может привести к потере до 15-20% от потенциальной выручки из-за сложностей с конвертацией и выводом средств.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация с государственным регулированием криптовалют в России имеет параллели с другими попытками централизации децентрализованных систем. Например, в 2019 году Венесуэла запустила государственную криптовалюту Petro, которая, несмотря на поддержку правительства, так и не получила широкого распространения и была подвергнута санкциям США. Это показало, что даже суверенная цифровая валюта не гарантирует иммунитета от внешнего давления, если она воспринимается как инструмент обхода санкций.

Другой пример — опыт Ирана, который также пытался использовать криптовалюты для обхода санкций, но столкнулся с трудностями в интеграции с мировыми финансовыми системами из-за жёсткого контроля и отсутствия доверия со стороны международных участников. В обоих случаях централизация и прямое государственное управление привели к изоляции, а не к интеграции. В мае 2022 года, после введения масштабных санкций против РФ, Банк России и Минфин начали активно обсуждать возможность использования криптовалют для внешнеторговых расчётов, но с тех пор подход эволюционировал, и теперь акцент смещается на минимизацию рисков.

Последствия для криптоиндустрии

Для российской криптоиндустрии, включая майнеров и инвесторов, заявление Аксакова означает продолжение неопределённости и необходимость адаптации к меняющимся условиям. Если государство создаст централизованную систему, это может привести к двум основным последствиям:

Усиление санкционного давления: Любая российская компания или физическое лицо, взаимодействующее с такой системой, может быть подвергнуто вторичным санкциям, что затруднит доступ к международным биржам, кошелькам и сервисам. Это особенно критично для промышленных майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Их выручка в долларах США, полученная от майнинга, будет сложнее конвертироваться и выводиться, что снизит рентабельность.

Разделение рынка: Возможно формирование двух параллельных крипторынков: регулируемого государством, но изолированного, и нерегулируемого, но интегрированного с глобальными децентрализованными протоколами. Российские инвесторы и майнеры, стремящиеся к глобальной ликвидности, будут вынуждены искать обходные пути, что увеличит операционные риски и затраты. Это также может повлиять на развитие хостинг-площадок в Сибири и доступность комплектующих, так как международные поставщики будут опасаться сотрудничества с компаниями, связанными с государственным криптосектором.

В условиях, когда ФНС формирует реестр майнеров, а Минэнерго устанавливает лимиты потребления электроэнергии в южных регионах, любое ужесточение государственного контроля над криптовалютными операциями может замедлить легализацию отрасли и отпугнуть потенциальных инвесторов, предпочитающих децентрализованные и менее регулируемые юрисдикции.

Заявление Анатолия Аксакова подчёркивает, что путь к регулированию криптовалют в России остаётся сложным и многогранным. Признание рисков вторичных санкций при создании централизованного государственного крипторынка указывает на необходимость более гибкого подхода, который учитывал бы как национальные интересы, так и геополитическую реальность. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько законодатели смогут найти баланс между контролем и сохранением доступа к глобальной криптоэкономике, что критически важно для российских участников рынка.